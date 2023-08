Julio Bellido no es un recién llegado ni a la música ni a la jota ni a la renovación del folclore. Ganador del Certamen Ordinario de Jota de Zaragoza, Bellido acaba de terminar la gira de 'The Hole X' y, mucho antes, ya deslumbró en la capital aragonesa en El Plata con su número de fusión entre jota y otros géneros. Ahora da un paso más allá y este viernes publica su disco 'Tierra y sangre. Soy porque fueron'. Nadie mejor que él, con su espontaneidad, para definirlo: «Es una oda a la vida, que se basa en los cuatro pilares fundamentales para mí: la música, el folclore, los amigos y la familia», afirma con rotundidad el artista.

Es un disco variado en el que, explica, «de puede encontrar desde jota pura y dura, acompañada como se hacía antiguamente, hasta folclore o jota fusionada con jazz, reggae, electrónica,... En resumen, un poco de todo, una idea de olla, como realmente soy yo», bromea en voz alta.

Para este 'Tierra y sangre', el zaragozano se ha rodeado de casi 50 personas que han colaborado en su realización. Así, se pueden encontrar, entre otras, las voces de Jorge Usón, Juanjo Almarza (que es además productor y director musical del disco), Susana Gil (directora de voces), Alejandro Monserrat, Saray Muñoz, Chelo Pantoja, Nacho del Río, Beatriz Bernad, Begoña García, Lorena Calero («una de las divas del musical español») y Carlos Valledor. Además, su familia también participa en el disco: «Sale hasta mi abuela que falleció en enero pero me dio tiempo a grabarla con 101 años. Como ves, es una mezcla de todo», asegura.

Diferentes sensibilidades

Un claro ejemplo de que la jota se puede afrontar desde muchas sensibilidades sin, por ello, dejar de respetarla: «Yo creo que hay que beber siempre de lo más puro y tradicional, no hay modernidad sin una buena tradición. Hay que beber de esas fuentes y con ese respeto hay que mirar hacia adelante. A mí si me dices que te cante una canción popular o una jota pura y dura yo te la canto. Cuando concurso en los certámenes te canto jota pura pero, luego, vamos a dejar un poco de libertad, vamos a llevar a otros lugares el folclore. Y, ojo, que no soy yo el primero en llevarlo, ya en los años 80 grandes artistas de Aragón ya lo hacían», reivindica con orgullo.

Y es que, en ese sentido, Julio Bellido tiene claro la riqueza de la jota pero también que nada se puede quedar estanco: «El folclore tiene que estar vivo. Fíjate, si miramos hacia atrás y vemos cómo se cantaba en el siglo XIX, no tiene nada que ver a cómo se canta actualmente. Ha evolucionado, te gustará más o menos, pero ha evolucionado porque el folclore es del pueblo y tiene que vivir al ritmo de la sociedad. No se puede estancar ni quedarse quieto, si está quieto, muere. Respeto, por supuesto, a lo pasado y vivido, y a lo que han hecho otros, pero hay que seguir adelante».

Lo dice con el aval de toda una carrera dedicada al folclore y también con la realidad de haber tenido que soportar críticas por los puristas del género: «Cuando entré en El Plata , ya me decían de todo. Pero luego, a la hora de concursar nadie me tosía. Yo cuando concurso siempre llevo jotas y vestidos superpuros, de hecho, muchos estilos de los que yo he cantado en certámenes mucha gente no sabía de dónde los había sacado ni su procedencia. En el disco hay muchas canciones que no se han escuchado nunca y que las saco yo por primera vez. A mí me gusta mucho investigar y estudiar porque vengo de una rama de la jota en la que eso ha sido la base», asevera Bellido, que desvela alguna anécdota que le ha pasado con los puristas de la jota: «Me han llegado a decir que como cantara esas jotas tan raras nunca me iba a llevar el Certamen Oficial y yo les decía que lo que yo cantaba era más jota que lo suyo porque era más antiguo que lo que cantan ellos. Pero, bueno, ya tengo el certamen y ya está», se reivindica con alegría.

Concierto presentación

La presentación de este disco que se ha grabado en el Laboratorio de Sonido de la capital aragonesa será «uno de los días más especiales para los zaragozanos y en un sitio espectacular», asegura el artista que ya se ha garantizado la presencia de «casi todos los que colaboran el disco, a faltar de un par de confirmaciones, va a venir casi todo el mundo». A partir de ahí, la intención es realizar una gira de conciertos para lo que ya están trabajando para entrar en un circuito de folclore moderno.

El disco se podrá adquirir desde mañana en Beltrán (calle don Jaime I de Zaragoza), en Discos Linacero tanto en web como en tienda, y en A Faldriquera en Huesca. También, explica Bellido, «se me puede pedir a mí por redes sociales o a cualquiera de los integrantes», asegura el artista antes de concluir: «A mí me dormían con el 'Bolero' de Ravel, con Queen, con Aretha Franklin, Rocío Jurado, Camarón y Raphael, en mi casa he mamado mucho la música. Me gusta todo. Unas veces me toca hacer unas cosas y otras otra pero el vestirme de tradicional y cantar unas jotas soy feliz, pero el vestirme y cantar Rocío Jurado, también, y ponerme unos tacones y pintarme la cara y hacer jazz, por supuesto».