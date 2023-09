Ha tenido que sortear mil obstáculos pero 'La estrella azul' –la película que Javier Macipe ha rodado sobre el músico zaragozano Mauricio Aznar– ya tiene fecha de presentación oficial. Será el próximo lunes y nada más y nada menos que en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que echó a andar ayer en la capital guipuzcoana. La ópera prima de Macipe competirá con otras diez películas por llevarse el premio de la sección Nuevos Directores y también aspira al galardón que otorga todos los años el Jurado de la Juventud del certamen.

Por el momento, las perspectivas son muy halagüeñas. «Las críticas de la gente del cine que la ha visto son muy buenas, pronto empezarán a publicarse, así que más contento no podría estar», subraya con satisfacción el director aragonés. De hecho, el propio director del festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, aseguró recientemente que 'La estrella azul' «va a ser una de las grandes sorpresas del cine español» en este curso. «Ojo con esta película, es muy hermosa y va a encantar al público, a nosotros nos sorprendió muchísimo», dijo Rebordinos.

Sus palabras estimulan aún más a un joven realizador que ha vivido una auténtica odisea con su primer largometraje. Porque ‘La estrella azul’ ha tenido que salvar grandes escollos desde que el proyecto echó a andar hace casi ocho años. La búsqueda de productoras ya no fue sencilla, pero la irrupción de la pandemia significó la mayor zancadilla. No en vano, el rodaje se paralizó en marzo de 2020 tras solo tres días de grabación en Zaragoza. El proyecto quedó en stand by durante casi tres años hasta que el pasado noviembre se reactivó el rodaje en Argentina y en febrero afrontó la última fase de nuevo en Zaragoza.

«Estoy seguro de que ha sido una de las películas más difíciles de sacar adelante de la historia del cine español», subraya Macipe, que siempre tuvo muy claro que abandonar el proyecto no era una opción. Más allá de la fuerte admiración que siente hacia el músico y poeta zaragozano fallecido en el año 2000, el realizador tenía una razón ineludible: «La madre de Mauricio me dijo hace 18 años que le encantaría que hiciera una película sobre la historia de su hijo. Y yo me comprometí, así que la iba a hacer aunque la tuviera que rodar con un móvil. Esa era mi mayor motivación cuando todo se vino abajo, además del apoyo de los amigos y fans de Mauricio».

Ahora, a pesar de no ser una gran producción, el largometraje no ha dejado de crecer y tras su presentación en San Sebastián viajará en octubre al festival de Varsovia: «Luego iremos a otros certámenes también de fuera de España, así que confiamos en alcanzar uno de nuestros objetivos: que la película llegue al mundo entero».

De esta forma, la historia del líder de Más birras traspasará fronteras y la chacarera, el género que cultivó Mauricio Aznar en su última etapa en Argentina, se escuchará en los cines de medio mundo. «Su historia es universal, la va a entender igual un japonés que un aragonés. Es la película del viaje por Latinoamérica de Mauricio, un rockabilly quijotesco que renunció al éxito por un sueño, una especie de 'Sugar Man' español», explica Macipe en clara referencia al filme sobre el cantautor Sixto Rodríguez.

Una película de ficción

Eso sí, 'La estrella azul' no es un documental ni un 'biopic', es «una película de ficción sobre un artista desconocido, y a la vez universal, que busca reencontrarse con su vocación en una suerte de viaje iniciático por Latinoamérica». «En este sentido, los nombres propios son lo de menos. Sabemos que es una película con una idiosincrasia muy aragonesa, pero mira a todo el mundo», ahonda Macipe.

Sin duda, mucha gente en Zaragoza espera con ganas su estreno en las salas comerciales, algo que sucederá «en el primer semestre del año». «La fecha concreta aún está en el aire, pero llegará a todas las capitales de provincia importantes del país. Y en Aragón estamos convencidos de que va a ser un fenómeno, se va a ver más que 'Barbie' o 'Avatar'», asevera Macipe con la convicción del trabajo bien hecho.

Los que no quieran esperar al año que viene todavía tienen posibilidad de verla en el festival de San Sebastián. Para el estreno del lunes, las 600 butacas de la sala se agotaron en solo once horas, pero la película se proyectará «cuatro o cinco veces más» durante el certamen y para esos pases aún quedan algunas entradas, según indica el realizador aragonés, que afronta su primer largo tras una carrera dedicada a los cortometrajes (ha estado nominado en dos ocasiones al premio Goya al mejor corto por 'Os meninos do rio' y 'Gastos incluidos').

Para 'La estrella azul', Macipe ha contado con un protagonista de excepción: el actor Pepe Lorente, que en todo este tiempo ha podido prepararse mucho más como guitarrista y cantante. «Cuando la gente ve la peli me preguntan si Pepe es un actor que canta o un músico que actúa, así que el objetivo se ha cumplido», destaca Macipe, que en Argentina se rodeó de un elenco de «no actores».

Como fiel seguidor de Mauricio Aznar desde que empezó a escucharlo gracias a su hermana mayor, otro de los retos de Macipe con este filme es que la música del líder de Más birras «se siga extendiendo». Por eso, su intención cuando se estrene en los cines es organizar una pequeña gira de conciertos a cargo de la banda que interpreta a Más birras en el largometraje.

'La estrella azul', con una duración de 129 minutos, es una coproducción hispano-argentina de Mod Producciones, El Pez Amarillo y Cimarrón, en coproducción con La Charito Films y Prisma. Cuenta con la participación de Movistar+ y Aragón TV, con la financiación de ICAA – Gobierno de España y el INCAA y el apoyo de Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Santiago del Estero y el apoyo internacional de Eurimages e Ibermedia. La película será distribuida en cines españoles por Wanda Vision y las ventas internacionales corren a cargo de Film Factory.