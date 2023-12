Casi todo es posible este fin de semana en la sala Multiusos del Auditorio: desde participar en un taller de dragones a entrenar Pokémon o ver paseando en carne mortal a la capitana Beidou del videojuego Genshin Impact. Eso y, sobre todo, zambullirse en cientos y cientos de tebeos. Un año más, y ya van 22, el Salón del Cómic de Zaragoza invita a viajar a un mundo paralelo creado a golpe de viñetas y en el que la imaginación no tiene límites. La cita ha abierto este viernes sus puertas demostrando el gran tirón que el noveno arte tiene entre los zaragozanos.

Las entradas por internet se han agotado y más de 1.500 personas han visitado a lo largo de la tarde el salón. Por delante quedan dos días muy intensos cargados de conferencias, talleres y actos de firmas en los 70 estands que se han instalado en la Multiusos, entre editoriales, tiendas especializadas y asociaciones.

Los visitantes han empezado a llenar el Auditorio desde las 16.30. Apenas dos horas después, el salón ya presentaba un gran aspecto, con mucho ambiente en los estands y filas para obtener la firma de alguno de los autores. Rubén, por ejemplo, llevaba diez minutos para conseguir la del extremaño Borja González, reciente Premio Nacional del Cómic por su novela gráfica 'Grito nocturno'. «Me he leído casi todas sus obras y ahora me acabo de comprar 'La reina orquídea' para que me la firme», ha explicado el zaragozano.

Una vez más se ha vuelto a demostrar que los viernes del salón suelen ser para un público más adulto y, sobre todo, para los coleccionistas en busca de número concretos o descatalogados. Con todo, la cita ha congregado también a muchos jóvenes, localizados en su mayoría en la zona del manga, que ha vuelto a ser de lo más colorido del salón. «Llevo ya varios años viniendo y siempre me gusta disfrazarme. Esta vez he venido de Beidou, un personaje que me encanta», ha explicado Emma, una zaragozana de 14 años.

Cerca de ella, Sergio, con 20 años «recién cumplidos», se congratulaba de que Zaragoza tuviera un salón como este. «He estado en los de Barcelona y Madrid y este es más pequeño pero igual de divertido e interesante; la verdad que es un lujo tener un salón así en nuestra ciudad», ha destacado el joven mientras visitaba la zona de manga, que este año acoge exhibiciones de bailes de K-Pop y pasarela de disfraces de cosplay.

Buenas perspectivas de ventas

Las sensaciones eran igual de positivas entre los expositores, con buenas perspectivas de ventas. «Llevamos 20 años viniendo y repetimos porque siempre salimos muy contentos. Es un salón muy familiar pero en mi opinión mucho mejor que los de Barcelona y Madrid porque aquí el cómic sigue siendo el protagonista. En otros impera el merchandising», ha subrayado Carlos Hilara, de la editorial bilbaína Astiberri.

La primera jornada del salón ha vuelto a demostrar que el sector del cómic goza de muy buena salud en Aragón. Un buen ejemplo de ello es que dos de los estands más visitados eran los del colectivo Malavida y el de GP Ediciones, que han aterrizado con todas sus últimas publicaciones. «Apenas llevamos una hora pero ya se ve que el ambiente va a ser muy bueno», ha indicado Daniel Viñuales, de GP, quien ha aplaudido que la organización haya decidido este año recuperar la venta en taquilla. «Así podrá entrar más gente cuando la afluencia baje un poco», ha apuntado.

Por el momento, las entradas para el turno de mañana y de tarde de este sábado ya están agotadas (sacan 1.500 por turno) y para la jornada del domingo avanzan a buen ritmo. «Nosotros participamos en el germen del salón y la verdad es que da gusto ver cómo ha crecido. Igual que el sector y sus aficionados, que se han multiplicado en los últimos años», ha destacado Enrique Fernández, de la librería Taj Mahal, referencia en Zaragoza para los amantes del tebeo.

La cita, por la que pasarán más de 65 autores a lo largo de los tres días, ha recuperado este año su Tebeico del Salón, una publicación gratuita con la que además se va a homenajear al ilustrador aragonés Calpurnio, fallecido hace justo un año. Los asistentes podrán adquirirlo de forma gratuita al acceder al salón, y descargarlo en formato digital en la web.

En esta misma página (www.saloncomiczaragoza.com) se puede consultar la intensa programación que ha preparado para el sábado y el domingo el salón, organizado por el ayuntamiento y el único de gestión pública (junto al de Getxo).