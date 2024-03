Quique González actúa en Zaragoza: "Escribir canciones es una forma muy bonita de pasar por la vida"

Quique González lleva desde el pasado mes de octubre celebrando por toda la geografía española sus 25 años de carrera musical. La gira, que aterriza este viernes en Zaragoza, poco tiene que ver con esos 'tours' de aniversario en los que el mismo 'setlist' se repite hasta la saciedad. El cantante y compositor madrileño ha decidido huir de ese formato para afrontar una propuesta innovadora: tocar en cada uno de los conciertos un disco diferente de su trayectoria. El protagonista este viernes en la sala Oasis (22.00 horas) será 'Me mata si me necesitas' (2016), uno de los álbumes "preferidos" del propio González.

–¿Cómo surgió la idea de tocar un disco en cada concierto?

–Quería hacer algo diferente y alejarme de las típicas giras de aniversario. Y así surgió la idea de elegir cinco discos y separar el concierto en dos partes. En la primera tocamos el álbum de forma íntegra y en orden; luego paramos un rato y volvemos para interpretar las canciones más conocidas. Cambiar de repertorio cada día era un reto para nosotros, pero pensando en los fans, que son lo importante, creía que era más interesante. Además, repetir el mismo concierto puede acabar siendo un poco mecánico y queríamos huir de eso para tener la sensación de que cada día pasan cosas distintas. Obviamente eso conlleva un riesgo, pero de momento no hemos tenido ningún derrape importante.

–Si puede hacerlo es también porque tiene una gran banda detrás.

–Por supuesto. Esto ha sido posible gracias a la generosidad y al talento de mi banda, que se han aprendido más de 80 temas. Tienen mucho cariño y respeto por mis canciones, soy un privilegiado al poder contar con ellos.

–¿Es esta la mejor banda que ha tenido?

–Pues sí que tengo esa sensación. La he tenido otras veces pero quizá en este momento yo también estoy más tranquilo y con más confianza. También con el equipo técnico. Siento que todo funciona muy bien. Hay mucha química encima y debajo del escenario, somos todos muy amigos y eso luego se nota en el directo.

–En Zaragoza el protagonista será 'Me mata si me necesitas'. ¿Cómo ve ese disco con el paso del tiempo?

–Pues está entre mis favoritos. Creo que es un repertorio bastante compensado entre las baladas y los temas más enérgicos. Es además un disco corto de diez canciones y cada vez me gusta más que sean concisos y concretos. Cuando lo tocamos tenemos siempre la sensación de que es un disco bastante redondo. En Zaragoza lo interpretaremos entero y en orden. Incluida 'La casa de mis padres', que se ha convertido en mi canción favorita de todo mi repertorio. Es dura y la que más me costó terminar del álbum, pero es de mis preferidas por todo lo que significó tras perder a mi padre.

–Para conmemorar el 25 aniversario ha reeditado toda su discografía en formato vinilo y ha incluido un regalo extra. ¿Cómo surgió lo del álbum de versiones?

–Quería ofrecer un extra que completara la publicación de la caja con todos los vinilos. Me planteé hacer un disco de ‘caras b’ con temas que no han salido todavía, pero al final apostamos por esto. Al principio íbamos a grabar cuatro o cinco y luego nos liamos la manta a al cabeza y llegamos a ocho. Pero bueno, fue algo con un sentido totalmente lúdico, juntarnos en un estudio cuatro días y tocar canciones de artistas que nos gustan mucho.

–El disco se titula 'Copas de yate vol. I', así que habrá una segunda parte...

–Sí, esa es la intención. Grabar otras versiones con otro concepto. Quizá canciones escritas por mujeres o traducciones al castellano de temas anglosajones que nos gustan... La idea es que entre disco y disco propio, podamos repetir la experiencia.

–¿Ya divisa un nuevo disco de estudio?

–Sí, sí. Ya tengo nueve canciones casi terminadas y espero que salgan unas pocas más hasta que nos metamos a grabar al estudio, que calculo que será a final de verano o principios de otoño. Estoy ilusionado, creo que hay temas chulos ahí. Yo calculo que se publicará a principios de 2025. Tengo una idea preconcebida de cómo va a ser porque siempre intento hacer discos diferentes entre uno y otro, pero luego siempre puede haber cambios en el estudio que te llevan a lugares donde no pensabas. Lo que tengo claro es que lo quiero hacer con esta banda y que lo produzca también Toni Brunet.

–¿Cómo suelen nacer sus canciones?

–No tengo un método para escribir canciones. La mayoría aparecen casi por accidente. Siempre te vas guiando por un 'riff' o un verso que te va llevando a otros lugares, pero soy bastante caótico y poco metódico en ese sentido.

–Y en cuanto a las letras, ¿qué es lo que le hace escribir?

–Pues la emoción básicamente. Algo que me conmueve o que necesito sacar fuera. A veces son letras más crípticas, otras menos... En general me dejo llevar bastante, como si estuviera avanzando entre la niebla y añadiendo cosas. Al final, mi vida siempre va en parelelo a mis canciones, porque lo que hago es intentar explicarme y comunicarme a través de ellas. La clave es que me emocionen a mí. Siempre me he fiado de mi instinto.

–¿Qué queda de aquel chaval que iba con su guitarra de café en café?

–Me sigo viendo reflejado en ese chaval. Empecé con mi acústica y mi armónica tocando en bares y poco a poco la historia fue creciendo. Lo básico se mantiene, aunque afortunadamente hay más público que cuando empecé. Tego mucha suerte de tener un público tan fiel y leal.

–¿Cómo surgió esa pulsión de hacer canciones?

–Porque tenía mucha admiración por grandes como Antonio Vega, Enrique Urquijo, Dylan Tom Petty... Quería acercarme a su forma de comunicar. Al final fue por observación y por querer llegar a los lugares a los que mis ídolos habían llegado. Esribir canciones me parece una forma muy bonita de pasar por la vida y la verdad es que este oficio me sigue emocionando como el primer día. Me encanta esa sensación de estar enganchado durante días o semanas a una canción hasta terminarla, así que mientras pueda aquí seguiré.