El festival Eifolk dice adiós tras 37 años asentado en Zaragoza

El Encuentro Internacional de Folklore Ciudad de Zaragoza (Eifolk) no celebrará en septiembre la que iba a ser su edición número 33. La organización del festival asegura que sin la ayuda del consistorio es "imposible" sacarlo adelante, ya que esta representa "casi el 50%" del presupuesto. "Estamos muy tristes y muy defraudados. En la clausura del año pasado la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, brindó por el futuro del festival y se despidió diciendo hasta el año que viene, y ahora nos retiran el apoyo", ha lamentado el director del encuentro, Ángel Martínez.

El Eifolk, que estaba reconocido por la Unesco, llevaba muchos años asentado en Zaragoza. Concretamente desde 1986, cuando tuvo lugar la primera edición. La del año pasado fue la 32 (al principio se celebraba cada dos años) y nunca había dejado de celebrarse en la capital aragonesa salvo en el año de la pandemia. "Cuando fuimos a presentar el proyecto de esta edición a principios de febrero ya nos dijeron que nos retiraban la ayuda y ni siquiera lo leyeron", ha indicado Martínez, que ahora solo espera que esta situación se pueda revertir de cara a un futuro: "Si en próximos años se recupera el apoyo no descarto que se pueda volver a celebrar, pero solo si me lo dan por escrito porque ya no me fío de nadie".

En la Comisión de Cultura celebrada el martes en el ayuntamiento, Sara Fernández, indicó que "el ayuntamiento no ha cancelado nada si no que se ha retirado nuestra aportación como ya hizo la DPZ hace unos años". Lo justificó en la baja asistencia de público al evento, que cifró en 1.827 personas en 2023, "con invitaciones incluidas y nuestra aportación directa fue de casi 100.000 euros".

Martínez ha asegurado que el importe de la ayuda era de "50.000 euros", a lo que había que añadir la cesión de la sala Mozart del Auditorio. "Pueden inflar las cifras como quieran, pero celebrar el Eifolk no es tan caro como dicen", ha apuntado. Respecto a la baja asistencia de público al encuentro, Martínez ha señalado que el desfile del año pasado "llenó las calles del centro de la ciudad", al tiempo que ha apuntado que las actuaciones celebradas en la sala Mozart habían incrementado su afluencia. "En 2021 se vendieron 1.270 entradas y el año pasado fueron 2.400", ha asegurado.

El precedente de 2022

No es la primera vez que el grupo municipal del PP muestra su falta de confianza con el festival. En 2022, con Jorge Azcón como alcalde, ya estuvo a punto de no celebrarse al recortarse la ayuda. De hecho fueron los grupos de la oposicón los que, unidos en bloque, consiguieron que finalmente se celebrara.

Este año no ocurrirá lo mismo y los grupos folclóricos venidos de varios países dejaran de desfilar y llenar de color la ciudad. El año pasado, más de 400 artistas llegados de Argentina, Bolivia, China, Ecuador, Sudáfrica y varias comunidades españolas mostraron sus bailes y su folclore en la capital.

Tras la decisión del actual equipo de Gobierno del ayuntamiento, la organización del festival tendrá que hacer frente a otro problema añadido. Y es que cuatro de los grupos participantes ya habían sacado sus billetes de ida y vuelta para asisitir al encuentro, que este año iba a tener lugar entre el 4 y el 8 de septiembre. "A los grupos que venían de China y Senegal hemos podido reubicarlos en un festival de folclore que se celebra en Ronda y estamos intentando intentando hacer lo mismo con los grupos de Georgia y Colombia", ha explicado Martínez.

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza ya lamentó el martes que "el Gobierno de Chueca condene al Encuentro Internacional de Folklore Ciudad de Zaragoza, Eifolk, a su desaparición", al anunciar que el ayuntamiento retirará directamente su aportación económica, fundamental para su celebración.

La concejal socialista Eva Cerdán preguntó el martes en la Comisión de Cultura, Educación y Turismo sobre la cancelación de este festival, "el único festival homologado como Patrimonio Cultural del Espectáculo, y único en España, que lleva celebrándose desde 1986 y que convierte a Zaragoza en la capital mundial del Folklore en su máxima expresión".

El Eifolk, que está reconocido por la Unesco, tendría que haber celebrado este año su edición número 33, si bien han transcurrido casi 38 años desde que el Ayuntamiento de Zaragoza y el grupo Raíces de Aragón impulsaran el evento por primera vez.