El teatro aragonés celebra su gala y premia a Lita Claver ‘La maña’

La Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Aragón (Ares) celebrará este lunes la Gala del Teatro, en la que se galardonará, entre otros, a la vedette Emilia Giménez, más conocida como Lita Claver o La maña con el Premio al trabajo. La gala, que lleva celebrándose desde 2009 en conmemoración del Día Mundial del Teatro (que es en realidad el 27 de marzo, es decir, el miércoles), tendrá lugar a las 19.30 horas en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza (la entrada es libre pero es necesario haber solicitado una invitación).

La cita está dirigida por Jesús Arbués, guiada por Silvia García y Blanca Laínez y contará con las actuaciones de b vocal, Teatro del Temple, Corral de García, Alba Torres, Teatro Che y Moche, Teatro Arbolé, Producciones Kinser, Luis Pardos, Titiriteros de Binéfar, Circle of Trust, Carlos Campos, Yolanda Blanco, David Angulo, Civi Civiac, Viridiana Producciones y Arteria Producciones.

Mensaje de Jon Fosse

El tradicional mensaje del Día Mundial del Teatro lo pronunciará en esta ocasión el director de los Titiriteros de Binéfar, Paco Paricio. Un mensaje que este año se le ha encargado al Nobel noruego Jon Fosse, que concluye de la siguiente manera: «He hablado del arte en general, no del arte teatral en particular, esto se debe a que todo buen arte, en el fondo, gira en torno a lo mismo: tomar lo singular y específico para hacerlo universal. Articula en su expresión artística aquello único con lo universal: no eliminando lo singular, sino enfatizándolo; dejando que lo extraño y lo desconocido brille claramente. Es tan simple como que la guerra y el arte son opuestos, que la guerra y la paz son opuestos. El arte es paz».

En el transcurso de la gala, como es habitual, se entregarán los premios a las Artes Escénicas de Aragón, que este año tienen las siguientes categorías: Premio Artista Revelación, Premio al Trabajo, Premio Honorífico, Premio a la Trayectoria, Premio Aragoneses por el Mundo, Premio AAEE y Pedagogía y Premio a la Gestión Cultural.

Compartir el trabajo con la gente

Se trata de un día en el que las artes escénicas aragonesas quieren compartir el trabajo que realizan con la sociedad para que se convierta en una jornada festiva y de celebración en la que, además de mostrar parte de sus últimas creaciones, el sector hace un balance a lo que ha supuesto su año y, sobre todo, rinde homenaje a los que sustentan la profesión.

María López Insausti es la actual presidenta de Ares (que es la que en su discurso valora el año anterior y expone las cifras que genera el sector en la comunidad aragonesa) mientras que Raquel Anadón es la vicepresidenta mientras que la gerencia está a cargo de Ana Abán.

Fundada en el año 1.999, Ares cuenta con una amplia representatividad en Aragón y a nivel estatal e integra compañías profesionales de artes en vivo y salas de exhibición. La asociación ha conseguido plasmar la importancia de la industria cultural, de sus gentes, sus empresas y sus creaciones, como uno de los sectores de desarrollo estratégicos con más futuro en lo que respecta a la creación de riqueza y de puestos de trabajo.