Crítica de 'La caligrafía del bosque': Penetrar en el bosque para hallar la luz de la palabra

Resulta revelador que para abrir y cerrar su libro de poemas 'La caligrafía del bosque', que ha publicado Los Libros del Gato Negro, su autora Mar Blanco Larrosa haya elegido dos citas de María Zambrano. Por asociación con el título, viene enseguida a la cabeza otro de la pensadora malagueña, 'Claros del bosque', en el que vertió lo que alguien llamó su “discurso del método poético”, en el que subrayaba la potencia creadora de la palabra y el lenguaje.

Mar Blanco toma la dirección marcada por María Zambrano, y se encamina hacia ese bosque que “es una casa / donde nadie llama a la puerta”, pero que evidentemente es mucho más que eso, y así lo va desgranando la poeta mediante definiciones que a veces son descriptivas pero otras están caracterizadas por la evocación y la sugerencia. Mar Blanco encara de esta forma un doble recorrido, elaborado por sensaciones y reflexiones, que la van llevando a lo más intrincado y a un tiempo lo realmente buscado: “Apaga los ojos / y hallarás dentro de ti un bosque, un santuario. El centro del ser, / ese fuego intocado / da sonido / a la invocación de la sangre / primigenia”.

Avanzar, caminar y sentir la naturaleza

Abundan en los poemas las referencias al avanzar, a caminar y sentir la naturaleza (no solo el bosque, también la hierba, o el agua) bajo los pies que van dando pasos, señal de que la autora no se conforma con la contemplación estática, sino que opta por la búsqueda, por ir más allá aunque esto signifique adentrarse por territorios que no siempre resultan conocidos: "Ser en el tiempo devenir, / finitud del ser, / abrazar la extrañeza”.

Los textos que propone Mar Blanco en 'La caligrafía del bosque' poseen una intensa vertiente indagatoria sobre la capacidad de la palabra para delimitar el mundo que se va intensificando a lo largo de todo el poemario, y la forma en que esas intuiciones se van revelando conforme avanza cada verso se acompasan bien a su naturaleza. Como proclama un poema poco antes de que concluya el libro: “Bajo este resplandor / se abre el pensamiento”.

LA CALIGRAFÍA DEL BOSQUE

Mar Blanco Larrosa

Los Libros del Gato Negro

81 páginas

