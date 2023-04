El CD Ebro no pudo puntuar en La Almozara frente al Atlético Saguntino (0-1) y certificó así su descenso de Segunda a Tercera RFEF, puesto que se queda a 13 puntos del puesto de promoción en el grupo 3 cuando tan solo quedan doce por disputarse. Este descenso tiene otra consecuencia y es que el Robres, brillante campeón de Tercera, no solo no ascenderá sino que se ve arrastrado a la Regional Preferente por su condición de filial del CD Ebro.

El conjunto de La Almozara no pudo concretar ninguna de las opciones que tuvo en una primera parte de ida y vuelta, sobre todo un disparo de Eder en el minuto 15, y la expulsión de Javi Sánchez en la segunda parte dejó muy mermado al Ebro. Un gol de Ketu en el minuto 59 decantó la balanza para el At. Saguntino. También en el grupo 3, el Teruel logró un triunfo de gran valor. Remontó el tanto inicial del Valencia Mestalla, tercero hasta ayer, y, en cinco minutos, del 62 al 67, le dio la vuelta con los tantos de Villa y de Cabetas. De esta manera, el equipo de Víctor Bravo es líder con seis puntos de ventaja sobre el segundo a falta de cuatro jornadas y la próxima visitará, precisamente, a la Peña Deportiva. Además, en la tarde del sábado el Deportivo Aragón cayó en su visita al Alzira por 2-1. En el grupo 2 el Brea suma cuatro jornadas sin conocer la victoria tras caer por 0-1 frente al Izarra. Los aragoneses no tuvieron fortuna para aprovechar sus oportunidades en una buena primera parte en la que tanto Jorge Pérez como Rodri Val rozaron el gol. Los breanos se defendieron hasta el minuto 70, cuando Laborda hizo el primer y definitivo gol del partido. El equipo se mantiene un punto por encima de la promoción por la derrota del Beasain. Además, el Tarazona también remontó en casa del Atlético Cimbronero para imponerse por 1-3 con goles de Marcos Mendes, Adri Carrasco y Carlos González y conservar su tercera plaza. En la tarde del sábado, el Utebo cayó goleado por el Mutilvera (5-1) y ha visto cómo la Real Sociedad C y el Arenas le pasan en la clasificación.