Con su descenso matemático el CD Ebro ha puesto fin a una de las etapas más longevas del fútbol aragonés en Segunda División B, ahora Segunda RFEF. El equipo de La Almozara, un club modesto de barrio, ha permanecido de manera ininterrumpida en la tercera categoría del fútbol español –la cuarta desde la creación de la Primera RFEF– desde que ascendió en 2015, convirtiéndose así en el segundo club de la comunidad con más campañas en la categoría en el siglo XXI por detrás del filial del Real Zaragoza con 11.

Han sido ocho temporadas en las que el conjunto arlequinado ha peleado incluso por el ascenso a Primera RFEF y ha jugado dos eliminatorias de la Copa del Rey frente a un equipo de Primera División en La Romareda: frente al Valencia en 2018 y contra el Celta en 2022. Momentos dulces que ahora dejan paso al trago amargo de la pérdida de categoría. El CD Ebro está a 13 puntos de la promoción cuando solo quedan 12 en juego.

La temporada ha sido complicada para el conjunto arlequinado de principio a fin. Los resultados no llegaban y el club decidió cambiar de técnico y que Raúl Jardiel dejara paso al preparador del filial, Javier Genovés. Aun así, le costó 19 partidos sumar su primera victoria de la temporada. Aunque no ha dejado de creer y de intentarlo, cambiando a buena parte de su plantilla, sus esfuerzos no han sido suficientes y solo suma 23 puntos después de 30 partidos. Un descenso que obligará al club a replantearse su futuro en la asamblea que celebrará el 4 de mayo.

Su adiós a la Segunda RFEF es también una mala noticia para el fútbol aragonés, que ha contado con la plaza del Ebro de manera ininterrumpida las últimas ocho campañas. El conjunto de La Almozara se ha convertido así en un clásico, en el sexto equipo aragonés con más participaciones en la categoría. El primero en la lista es el Deportivo Aragón, que ha disputado 25 veces la Segunda B, once de ellas en el siglo XXI. Es también el que más temporadas consecutivas ha acumulado con 10, desde 1996 hasta 2006.

La SD Huesca es el siguiente con 14 temporadas, siete de ellas en el presente siglo. El Andorra la ha disputado en 14 ocasiones desde 1981 pero solo una desde el cambio de siglo. El Binéfar es el cuarto con 13 temporadas en la tercera categoría del fútbol español desde 1983, tres en el siglo XXI. El CD Teruel, que ahora tiene en su mano el ascenso a Primera RFEF, lo que marcaría otro hito para el fútbol regional, ha jugado en 10 ocasiones en Segunda RFEF desde 1987, la mayoría de ellas, seis, en el siglo XXI.

Aragón ha contado con un total de 16 equipos en la categoría desde su creación en 1977. El Ejea y el Fraga la han disputado en 4 ocasiones y la SD Tarazona acumula ahora tres campañas consecutivas desde su primer ascenso en 2020. El Barbastro la ha jugado dos veces, igual que el Utebo, que sueña incluso con la promoción a Primera RFEF, el Brea, que pelea por la salvación, y el Casetas. Una temporada la han disputado también el Sariñena, La Muela y el Huesca B.