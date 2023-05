Pau Gasol (Barcelona, 6 de julio de 1980) se retiró del deporte profesional levantando la última Liga del Barça de básquet. El club azulgrana le dio la oportunidad de jugar después de estar mucho tiempo parado por culpa de las lesiones y para que pudiera prepararse para los Juegos. Pese a que ha hecho casi toda su carrera profesional fuera, en la NBA, la mejor liga del mundo, para Gasol, el FC Barcelona siempre será su casa.

¿Qué significa para usted recibir el premio ‘Culer de l’Any’ en la categoría de culer internacional?

Como persona que ha crecido con el Barça, personal y profesionalmente, sintiendo cada triunfo como propio y sufriendo en los momentos difíciles; sintiéndome parte también de esa familia que lleva por bandera el lema “Mes que un club”, recibir este premio es un gran honor. Aunque haya estado gran parte de mi vida profesional fuera de España, los valores del Barça los he llevado siempre conmigo, por eso este reconocimiento me hace especial ilusión.

¿Pese a que se fue pronto a los Estados Unidos, el Barça lo ha marcado de por vida, no?

El Barça fue el equipo en el que comencé mi carrera profesional en el baloncesto y eso es algo que te marca para siempre porque se convierte en el lugar en el que recibes tus primeros grandes aprendizajes. También porque fue el equipo en el que empecé a desarrollar valores y aptitudes que después estarían presentes a lo largo de mi carrera. Además, esta etapa me pilló muy joven, con una edad crucial en la vida de cualquier persona, porque es el momento clave para el desarrollo personal y profesional.

Estuvo 18 años en la NBA y sigue yendo y viniendo a Estados Unidos. ¿Qué imagen se tiene del FC Barcelona en ese país?

Creo que la imagen que se tiene del FC Barcelona en Estados Unidos es muy buena y está marcada por el reconocimiento al espíritu del club. El esfuerzo, la constancia y la ambición del club es algo que traspasa las fronteras de nuestro país. También siento que se percibe el sentimiento de familia y de unión que tiene la afición del Barça.

Usted que ha viajado por todo el mundo, ¿realmente el Barça es una marca tan global como se suele decir?

Creo que, al igual que en Estados Unidos, el club tiene una imagen muy consolidada en todo el mundo. Es una entidad que se define claramente por sus valores, por poseer una gran afición y por el sentimiento de pertenencia que genera.

El Barça le dio la opción de volver para preparase para jugar los Juegos y pudo levantar un último título. Supongo que ese fue un momento muy especial.

Lo cierto es que, poder terminar mi carrera profesional en el baloncesto en el equipo que me dio la oportunidad de empezarla, ha sido muy especial y, en cierta medida, ha sido la mejor forma de cerrar esta etapa. Mi regreso al Barça, 20 años después, coincidió con un momento muy importante para mí, tras una larga y dura recuperación y muchas dudas sobre mi futuro. No había mucha gente que creyera que podría volver a jugar con 40 años, pero me considero una persona de retos y me apetecía luchar por lo improbable. También tenía la ilusión de que mi hija me viera jugar desde la grada. Por eso cuando se me planteó la oportunidad de volver al Barça justo en ese momento fue el aliciente que necesitaba para darlo todo. Fue además una etapa muy bonita, ganando una Liga ACB y la previa perfecta para los Juegos y mi última etapa con la selección.

Tiene a su amigo Juan Carlos Navarro dirigiendo la sección de básquet del club.

Juan Carlos es una persona muy especial para mí y una figura que ha marcado la historia del baloncesto en nuestro país. Ha aportado muchísimo a este deporte y así lo continúa haciendo ahora en su rol de director técnico del club.

¿Cómo ve al club actualmente?

Los valores del Barça son fuertes. La filosofía del club se mantiene hoy en día intacta por eso estoy seguro de que el futuro estará lleno de nuevos logros y éxitos compartidos con toda la afición. Una afición que creo es de las más sólidas y considero que esto la convierte en el gran aliado del equipo, especialmente este año.

¿Tiene ganas de ver el nuevo Palau Blaugrana en unos años?

Por supuesto, muchas ganas e ilusión por ver cómo será el nuevo Palau. Como buen culé estoy deseando que esté listo y poder disfrutar de este nuevo espacio del club.

¿La retirada de su camiseta de los Lakers es uno de sus mejores momentos en su carrera deportiva al margen de los títulos?

He tenido el inmenso placer de haber vivido grandísimos momentos a lo largo de mi carrera, tanto títulos conseguidos como reconocimientos. La retirada de mi camiseta por parte de Los Lakers fue sin duda uno de los más emotivos, pues es el mayor reconocimiento que puede otorgar una franquicia a un jugador que haya pasado por sus filas. Ver mi camiseta colgada al lado de grandes nombres como son Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Shaquille O’Neal o mi gran amigo, Kobe Bryant, fue, sin duda, un sueño hecho realidad.

Es miembro del COI, tiene una Fundación junto a su hermano centrada en la reducción de las cifras de obesidad infantil a través de la promoción de hábitos de vida saludables, tiene una Academia de baloncesto ¿Siempre tuvo claro que después de retirarse quería hacer más cosas?

Siempre he sentido la necesidad de devolverle a la sociedad todo lo que el deporte me ha dado pero, sobre todo, de hacer algo útil para la sociedad con la visibilidad que tengo gracias a este deporte. Creo que es importante que cualquier persona, pero especialmente aquellas que disponemos de un gran altavoz, entienda la responsabilidad que conlleva esta posición con los demás. Por eso, mucho antes de retirarme del baloncesto profesional, decidí que tenía que empezar a crear cosas. Siempre me ha preocupado mucho el futuro de la infancia y este fue el motivo por el cual mi hermano Marc y yo fundamos la Gasol Foundation en 2013. A través de la fundación trabajamos en la promoción de hábitos saludables con el fin de erradicar la obesidad infantil. En esa línea, también sigo desarrollando mi papel como Global Champion para la nutrición y el fin de la obesidad infantil con UNICEF. Mi papel como miembro de la Comisión de Atletas del COI me permite trabajar para defender los intereses de los atletas y asegurar un futuro prometedor para el deporte, ya sea profesional o amateur. Por último, también quiero seguir desarrollando mi faceta de inversor, embajador y asesor estratégico de organizaciones vinculadas al ámbito del deporte, el bienestar y el emprendimiento, algo en lo que llevo trabajando ya muchos años.

Todas las actividades con mucho componente social. No sé si el hecho de ser padre, le ha empujado todavía más a involucrarse en temas que van más allá de lo deportivo.

Por supuesto, ser padre te cambia la perspectiva de muchas cosas. La infancia siempre ha sido mi prioridad pero ser padre la ha fortalecido todavía más.

Usted siempre ha sido un pionero. Número 3 del Draft, dos anillos de campeón, jugó un All-Star, Hall of fame. ¿Soñó con conseguir tanto en su niñez?

Cuando era adolescente, no podía imaginar que algún día jugaría en la NBA, y desde luego no podía imaginar que ganaría dos anillos o que mi nombre estaría en el Hall of Fame. Sí eran mis grandes sueños pero nunca pensé que todos ellos y muchos más se harían realidad. Creo que me sirvieron de faro a la hora de iluminar todo mi esfuerzo y de enfocarme en mis objetivos.