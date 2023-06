EL PERIÓDICO DE ARAGÓN entregó ayer los Premios Mujer y Deporte que cuentan con la colaboración del Gobierno de Aragón y del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Su directora, Blanca Grimal, desgrana las acciones que lleva a cabo esta institución para promover la igualdad en el ámbito deportivo, así como los avances conseguidos y los retos que quedan todavía para que la equidad de género sea una realidad a todos los niveles.

¿Qué actividades lleva a cabo el IAM para promover la igualdad en el deporte?

Desde el Instituto Aragonés de la Mujer trabajamos en coordinación con la Dirección General de Deportes y gracias a la financiación del Pacto de Estado se ponen en marcha iniciativas que fomentan la igualdad en el deporte y muestran referentes femeninos en todas las disciplinas. Además también hemos llegado a acuerdos con diferentes clubes deportivos para realizar actividades en los centros educativos y así fomentar el deporte sobre todo entre las niñas. También realizamos otro tipo de acciones como la colaboración con el Festival de Cine de Montaña de Huesca para poner en manifiesto y visibilizar grandes referentes de mujeres escaladoras y alpinistas. En definitiva, este es un trabajo transversal en el que se deben de implicar todos los organismos a todos los niveles y en todas las áreas.

¿Cómo valora la situación del deporte femenino en Aragón?

En estas últimas décadas se han visto avances y un esfuerzo a la hora de promover y poner en valor el deporte femenino, pero son mucho más lentos de lo que a nosotras nos gustaría porque todavía existe una desigualdad que se hace patente y que se refleja en todos los deportes y en todos los niveles deportivos, y por ello tenemos que seguir trabajando en apostar por la igualdad de oportunidades. Cada vez son más las mujeres deportistas que tienen el reconocimiento que se merecen. Lo que no podemos aceptar en los tiempos en los que vivimos es que para que una mujer le sea reconocido su trabajo en el ámbito del deporte tenga que esforzarse el doble, cobrar la mitad y sacrificar todos los ámbitos de su vida para lograr y tener un reconocimiento. Es cierto que estos momentos ya contamos con equipos de cualquier disciplina deportiva formados exclusivamente por mujeres y están demostrando una gran profesionalidad como por ejemplo las jugadoras de baloncesto Casademont Zaragoza o futbolistas como Nuria Mallada, Julia Sanz, Sara Sana Sanaú que dieron el salto a la Queens League. También hay que destacar que tenemos grandes deportistas femeninas que han sido referentes en otras disciplinas como la esquiadora Ana Galindo, en atletismo Luisa Larraga, la alpinista Marta Alejandre, Sheila Herrero 15 veces campeona mundial de patinaje de velocidad o las hermanas Sánchez Alayeto campeonas del mundo en pádel y que fueron número uno del World Padel Tour.

Tenemos grandes mujeres deportistas en Aragón, pero la realidad es que la presencia femenina en el deporte profesional es muy escasa y aunque en etapas infantiles y en edades escolares compiten por igual pero la participación de féminas en deportes de competición se ve reducida cuando van llegando a una edad adulta.

¿Cuánto se ha avanzado y cuánto queda por hacer?

En la actualidad se ve un alza del deporte femenino y a la vista está con los numerosos éxitos y referentes deportivos femeninos, pero hay que decir que no ha evolucionado lo suficiente como para que haya un equilibrio y una igualdad con respecto al deporte realizado por hombres. Uno de los retos a alcanzar es que la sociedad normalice el deporte femenino dado que tiene la misma calidad y darle la misma importancia que el deporte masculino. Normalizando también la vestimenta que se utilice en cada disciplina deportista de una forma igualitaria al que utilizan los hombres para realizar el mismo deporte, porque si no lo único que hacemos es cosificar el cuerpo de la mujer y esto es un aspecto muy importante que debemos de poner fin para evitar roles y estereotipos y no mostrar a la mujer, en según qué deportes, como objetos sexuales. Existen más asignaturas pendientes como puede ser la igualdad en los premios, la presencia de mujeres en órganos de dirección de entidades deportivas o ante las desigualdades que han de hacer frente cuando hablamos de condiciones laborales.

Además de en el deporte profesional, existen una brecha de género en la práctica deportiva a nivel amateur y de competición, ¿a qué se debe?

Históricamente ha habido una falta de referentes de mujeres en general y en el ámbito del deporte no es ninguna excepción y si a esto vamos sumando otros matices importantes como pueden ser la poca visibilidad que se la ha dado al deporte femenino por parte de los medios de comunicación respecto al que realizan del deporte masculino pues son aspectos que no ayudan a conseguir la equidad en lo referente a la brecha de género. Por ello, desde el IAM vemos importante que ya desde las tempranas etapas educativas se lleven a cabo medidas tan importantes como los patios inclusivos, que los niños y las niñas jueguen indistintamente con lo que quieran jugar y a lo que quieran jugar y que con el deporte suceda exactamente lo mismo, que haya equipos mixtos asegurando que la participación sea paritaria. Es cierto que a medida que vamos creciendo la brecha se va incrementando debido a los estereotipos de género como la falta de tiempo por la ausencia de corresponsabilidad en el hogar, y cuando estamos en edad fértil es un momento crítico para las mujeres en todos los ámbitos sociales en general, pero si están haciendo deporte pues aquí la brecha se agrava.

Tampoco debemos de olvidarnos de la gran brecha económica a la que se encuentran las mujeres en el mundo del deporte con ejemplos muy llamativos. Mientras que jugadores masculinos en el mundo del futbol, hablo de grandes figuras, pueden llegar a cobrar los 10 millones de euros de salario o más como ha podido ser el caso de Neymar, por poner un nombre, tenemos en el caso femenino a otra gran jugadora de futbol como puede ser Marta Vieira que es un gran referente como mujer y deportista que apenas cobraba 500.000 dólares. Por último, no quiero olvidarme de nombrar la práctica de azafatas en los podios deportivos que cosifican a la mujer. Aunque es cierto que cada vez es menos frecuente, hay modalidades deportivas que son reacias a abolir dicho papel de la mujer en el deporte.

¿Qué hace falta para fomentar que haya más mujeres practicando deporte?

Vuelvo a incidir sobre la importancia de las referentes femeninas en el deporte, es fundamental. Y por supuesto todas las medidas que favorezcan la ruptura de los estereotipos de género, así como las medidas de conciliación. También creo que es muy importante el papel que realizan los medios de comunicación como transmisores de modelos y con una gran influencia en la opinión pública, y sobre todo a la hora de visibilizar el deporte femenino que tristemente en demasiadas ocasiones no contribuyen a la eliminación de estereotipos sexistas. De hecho, hay estudios que nos dicen que el deporte femenino solo alcanza una cobertura mediática de un 5%. Además de todo esto tenemos que ser conscientes de que tenemos más cuestiones pendientes que debemos afrontar como puede ser el tema del lenguaje que utilizamos cuando nos referimos a nuestras futbolistas. Siempre las tratamos en un tono paternalista que lo único que se consigue es infravalorarlas refiriéndonos a ellas como «nuestras chicas de la selección» o también negándonos a la posibilidad de feminizar las profesiones para poderlas llamar árbitras, capitanas, etc. que son gramáticamente correctas a la hora de referirnos a ellas y a sus funciones que designan y que lo avala el Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte: Igualdad efectiva entre mujeres y hombres (2009) del Consejo Superior de Deportes, donde se apuesta por evitar el uso del masculino genérico.

Eventos como Mujer y Deporte ayudan a visibilizar referentes femeninos del deporte , ¿qué le parece esta iniciativa?

Nos parece una maravillosa iniciativa porque sabe poner el foco en lo verdaderamente importante mostrando esas mujeres referentes en el deporte tan necesarias que son las que van abriendo el camino para que otras puedan transitarlo. Desde el Instituto Aragonés de la Mujer viene colaborando con esta iniciativa desde sus inicios y hace falta que estos temas calen en la sociedad para ir cerrando las brechas. Esperamos que sea una gala y un reconocimiento que perdure a lo largo de muchos años y ahí estará el Instituto Aragonés de la Mujer para apoyarlo.