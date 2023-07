Al final lo más importante del fútbol son los amigos que deja. Seguro que habrán escuchado muchas veces esta frase e historias como la de Luismi y Pablo lo demuestran, aunque en este caso sea la de una amistad truncada por un conductor borracho que le robó la vida al joven jugador del Fuentes el pasado mes de diciembre. Un duro golpe para la vida de su íntimo amigo y que ahora ha llevado a Pablo a tomar una decisión más desde el corazón que desde la razón. La próxima temporada, Pablo López, de 23 años, jugará en el Fuentes para honrar la memoria de Luismi.

«Desde que pasó todo era una idea que me rondaba la cabeza y que he estado meditando durante bastante tiempo», confiesa Pablo, que asegura que hubo un momento clave que le hizo tomar la decisión: «Me llamó el padre de Luismi porque sabía de mi idea y después de esa conversación ya no tuve ninguna duda». De esta manera, Pablo ha abandonado el que era su club, el Cuarte, para incorporarse al que era el equipo de su amigo hasta el fatal desenlace. Aunque a priori el proyecto del Cuarte es más poderoso que el del Fuentes (ambos jugarán en Tercera), la parte sentimental ha sido la decisiva para Pablo.

Por el fútbol se conocieron y en el fútbol se van a volver a encontrar, aunque esta vez, y por desgracia, será de forma simbólica. «Luismi y yo nos conocimos en nuestro último año de juveniles, con 16 o 17 años, cuando los dos coincidimos en el Montecarlo», explica Pablo. Desde ese momento, los dos adolescentes se volvieron inseparables. Muchos partidos y entrenamientos juntos, pero también muchas salidas sociales y viajes fortalecieron una relación que cada vez era más estrecha, a pesar de que sus carreras futbolísticas habían tomado caminos diferentes.

El dorsal

«Su muerte ha sido el momento más doloroso y más duro de toda mi vida», afirma Pablo sin titubear. «Me enteré porque me empezó a vibrar mucho el móvil y a esas horas no era normal. Al principio no me lo creía y empecé a llamar a todo el mundo para confirmarlo», añade el joven zaragozano, fisioterapeuta de profesión. Pero, tristemente, la noticia era cierta y uno de sus mejores amigos acaba de perder la vida en la carretera prematuramente. «Luismi era una gran persona. Directo, puro y sincero», recuerda su amigo.

Meses después, en los que Pablo no ha podido dejar de pensar en Luismi, la casa de su compañero, el Fuentes, va a ser ahora la suya. «El entrenador y todos los compañeros se ha portado genial con la familia. Los conozco a la mayoría y me han demostrado mucho cariño, lo que también ha influido mucho en el fichaje», explica Pablo, que también quiere agradecer al Cuarte la comprensión con su decisión.

Además de en el vestuario, Pablo ocupará el mismo lugar en el césped que el que defendía Luismi, ya que curiosamente los dos compartían posición, la de lateral derecho. Lo que está por ver si se cierra el círculo y además del carril diestro Pablo decide ponerse el 4 de Luismi a la espalda. «En principio es un número que no me gusta», dice el nuevo jugador del Fuentes entre risas. «Hablando en serio, da respeto, pero sí que me gustaría. Esa simbología sería brutal», reconoce Pablo. «Pero yo soy el nuevo, hay mucha gente que lleva mucho más en el equipo y si alguno quiere el 4 es totalmente respetable y lo entenderé», añade.

Pero lo del dorsal, en todo caso, queda en anécdota ante la incorporación de López al Fuentes. Un gesto de verdadera amistad. Amistad violentamente truncada, pero de la que los campos de la Tercera aragonesa serán testigos durante la próxima temporada. Luismi y el Fuentes ya tienen a su perfecto heredero.