La situación meteorológica como metáfora de lo vivido en el primer día de la selección después de la crisis del caso Rubiales. Una situación cambiante, con alertas, anuncio de tempestad, calma y, para rematar, un rayo de Rubiales. La secuencia empezó con la llegada de los jugadores a Las Rozas. Siguió con una reunión de la plantilla. El capítulo más importante fue el anuncio de un comunicado rechazando "los comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales". Aunque sin mencionar a Jenni Hermoso.

Después, felicidad entre los asistentes al entrenamiento abierto al público. Y, finalmente, la respuesta del aludido con un vídeo en Twitter sobre la influencia del grupo en la opinión individual para criticar el posicionamiento de los jugadores. El resumen de una partida extradeportiva que la RFEF de Pedro Rocha quiere ganar con la fuerza del colectivo frente al fantasma del ejecutivo suspendido por la FIFA. No estuvo en la concentración, aunque sí su fantasma, que persigue los pasos de la selección.

Comunicado extraordinario justo antes de entrenar

En medio, un Luis de la Fuente que abrazaba a los futbolistas, dedicándoles a cada uno el debido tiempo. Dedicación, sobre todo, con las novedades de su lista, como el joven Lamine Yamal, que al igual que Abel Ruiz y Álex Baena enfrentaron su primera crisis con la absoluta sin ni siquiera saltar al campo. A la vista de lo sucedido con los tiempos y las reacciones de los diferentes actores relacionados con el caso Rubiales, como el propio De la Fuente o Vilda, de 'vacaciones' ante una inminente decisión de su futuro, los capitanes quisieron dar un paso adelante nada más ponerse la equipación de la selección.

Lo que no hicieron con anterioridad. Por lo menos ninguno de los campeones de la Nations League, aunque futbolistas como Jesús Navas sí participaron en las acciones colectivas de sus equipos, su escudo ante la opinión pública. A eso de las 18:30, la Federación lanzaba una comparecencia extraordinaria de los capitanes de la selección nacional.

Morata, Azpilicueta, Rodri Hernández y Asensio se situaron ante los medios en una lectura de un comunicado para el que no hubo preguntas. Nota medida al milímetro para poner de acuerdo a los 23 convocados. Esa necesidad de consenso extremo es la que llevó al límite la intervención de Morata, el encargado de poner voz a sus compañeros. De la Fuente no intervino en el proceso y fueron los capitanes los que, por su condición, asumieron el liderazgo del contenido, donde no aparece el nombre de Jenni Hermoso.

"Comportamiento inaceptable del señor Rubiales"

Así, apenas unos minutos antes de saltar al césped de Ciudad del Fútbol Las Rozas, "el equipo de todos", terminología recuperada por la RFEF para informar del arranque de esta ventana internacional, trasladaba su "orgullo y sincera felicitación" a sus compañeras de la selección femenina por el Mundial conseguido en Sídney. "Un hito histórico cargado de significado que marcará un antes y un después en el fútbol femenino español, inspirando a muchísimas mujeres con un triunfo de un valor incalculable", remarcaba Morata.

Primero, el mérito, invisibilizado por el beso forzado a Jenni Hermoso, sus consecuencias, y la actitud de un Rubiales denunciado en los siguientes puntos del comunicado. "Queremos rechazar lo que consideramos como unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa. Nos situamos de manera firme del lado de los valores que representa el deporte", prosiguió Morata.

"El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, igualdad y diversidad. Debe dar ejemplo con sus conductas tanto dentro como fuera del campo", añadió el delantero del Atlético de Madrid, vocero de una misiva que pedía, sin derecho a réplica, que la selección vuelva a ser objeto de oda o crítica por lo que sucede en el terreno de juego. Un lugar en el que se jugará en los dos próximos compromisos (viernes, 8 frente a Georgia en Tiflis a las 18:00 y martes, 12 de septiembre a las 20:45 contra Chipre en Granada) parte de su clasificación para la Eurocopa.

Gavi, Olmo y Unai Simón, ausentes

A pesar de la intención de los jugadores, el comunicado no dará carpetazo a una situación que los aficionados presentes en Las Rozas en el entrenamiento a puerta abierta dejaron a un lado. La hinchada acudió tras el compromiso público de Luis de la Fuente para dar sensación de normalidad en una rueda de prensa comprometida. A la entrada de la Ciudad del Fútbol, la seguridad registró al detalle a los aficionados. Sin comunicarlo, el objetivo era evitar cualquier incidente o manifestación en una grada repleta.

El tiempo y la polémica dieron respiro. Lució el sol, para disfrute de los espectadores, en su mayoría niños con padres, o viceversa, aprovechando los últimos coletazos de las vacaciones escolares. Joselu, Nico Williams o Lamine Yamal fueron algunos de los jugadores más demandados en una sesión en la que no participó Gavi, con grapas en la oreja como consecuencia del partido ante Osasuna. Unai Simón hizo trabajo de gimnasio junto a Dani Olmo.

Rubiales crítica a la opinión de los jugadores

Terminaron antes de tiempo los ejercicios de un entrenamiento ligero Asensio, Pau Torres, Abel Ruiz, Balde, además de los citados Yamal y Nico Williams. Este martes volverán al trabajo. Después comparecerá César Azpilicueta, uno de los que regresa tras el Mundial de Qatar. Con la sesión finalizada y el comunicado digerido, apareció en escena Luis Rubiales a través de su cuenta de Twitter creada para su defensa. La réplica fue un enlace a un vídeo de YouTube de la serie 'Merlí', que tiene la filosofía como eje central.

En el fragmento difundido por el ejecutivo suspendido, una profesora y sus alumnos debaten sobre el color de una carpeta. "Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra a suceder, yo le preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán que es roja -en realidad es verde-", argumenta la maestra. Se cumple el vaticinio y entra fuera de hora un colegial. El recién llegado, al ver que el resto de sus compañeros dicen ver la carpeta de un color distinto al que es, acaba diciendo "roja". Una crítica a la influencia del grupo en la opinión individual de un Rubiales cada vez más solo.