Manuel Torralba: "El riesgo de que España y Zaragoza se queden sin Mundial es real"

-¿Cómo vivió su puesta de largo como presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol?

-Estoy muy satisfecho. Se ha confirmado bastante la sensación de apoyo y de confianza por parte de la asamblea. Eso me da mucha fuerza para llevar adelante este proyecto de evolución que expliqué con mi programa.

¿Cuándo decidió optar al cargo?

-Hace ya muchos meses, cuando Óscar (Fle) me comunicó formalmente que él no pensaba presentarse a la reelección. Entonces me dijo que entendía que, por el conocimiento que tenía de mi trabajo y de mi personar y mi trayectoria dentro de la Federación, yo era la persona que debía aspirar a sucederle. La verdad es que en ese momento me cogió un poco desprevenido, porque ser presidente nunca había sido mi ambición, pero su apoyo y el de toda la gente que ha trabajado conmigo estos años me animó a aceptar el reto. He querido tratar de tú a tú con el mundo del fútbol aragonés y bueno, yo creo que esto también se ha notado y la gente lo agradecido. Es un orgullo haber conseguido ese respaldo tan mayoritario.

-El camino en el proceso electoral ha sido bastante plácido para usted. ¿Le sorprendió la unanimidad de los asambleístas?

-Bueno...creo que básicamente se ha dado así porque, aparte de mi trayectoria, la que la gente me conoce y sabe como soy. Yo también conozco a mucha gente, pero durante la campaña me he recorrido todos los puntos de Aragón y he hecho muchísimos kilómetros. He estado prácticamente en todos los sitios.

-¿Le ha felicitado Paredes? ¿Cómo valora al que ha sido su mayor rival?

-No, no he tenido ninguna noticia por su parte. Ahí prefiero no entrar. Yo me centro en lo mío. La gente ha apostado por un modelo que es conocido, por una cara que es conocida y por una trayectoria que también es conocida y de la que se ha valorado muy positivamente su trabajo.

-¿Le molesta la etiqueta de ‘hombre de Fle’?

-Para nada, eso es una realidad y la llevo con orgullo. Los hechos son los hechos. Yo llevo 26 años en la casa y formando parte del equipo de administración de Óscar. He vivido de las fuentes de sus principios de trabajo.

-En su presentación hablo del "grandísimo legado" que deja.

-Durante mucho tiempo se ha estado gestionando la Federación con honradez con eficacia y con austeridad y eso hace que la en este momento me encuentre un punto de partida limpio, magnífico y con el camino despejado. No tenemos deudas y contamos con un patrimonio notable. Es muy raro en la sociedad actual encontrarse con un organismo tan saneado.

-De todas formas, usted anunció cambios desde el primer día.

-Desde ahora, hay una nueva etapa en la que yo soy consciente que hay que hacer una serie de cambios, una serie de medidas que la gente está pidiendo y yo conozco esas demandas, porque las he escuchado en todo el periplo que llevo de campaña electoral e incluso anteriormente también. La Federación Española nos permite participar en el programa de plan estratégico y precisamente en este intercambio de experiencias puede marcarte un camino. El plan, como ya he dicho, no es una revolución, sino que es una evolución de la que significa salir desde el punto de partida, que es muy bueno.

-Las líneas de actuación que desgranó en la Asamblea son muy extensas. ¿Le dará tiempo a todo en su mandato?

-La gente se quedó contenta con lo que se dijo allí. Soy consciente también de que son muchos retos muy importantes y muy complicados de sacar adelante. Me he puesto muchos deberes, pero bueno, haremos hasta donde podamos. Tenemos la voluntad de cumplir todo lo que se ha dicho.

-¿Hay alguna medida más urgente que otra?

-Va a haber cambios tanto en personas como en acciones. Las acciones cuanto más sencilla sean, pues más rápidas llegan. No sé si lo más urgente, pero lo más inmediato es el adelanto de los modelos de licencias para que los clubes puedan iniciar lo antes posible su planificación.

-Como medida estrella apuntó a la nueva sede de la RFAF.

-El tema de la construcción de la nueva sede federativa es una cuestión que ya tenemos avanzada porque su estudio viene de hace un par de años. Tenemos ya varios diseños de los cuales partir, también para el nuevo pabellón de fútbol sala. Lo único que nos queda simplemente es decidir en dónde se van a ubicar, dentro de las instalaciones del Puente de Santiago o en su entorno.

-Habla mucho usted de modernización.

-Lo primero y fundamental es establecer o potenciar los medios de comunicación que existen tanto de ida como de retorno de información y de comunicación con nuestros afiliados, que sean de ida y vuelta. Vamos a potenciar los canales a través de nuestra propia intranet y a facilitar los protocolos administrativos. Nuestra nueva aplicación ha tenido ya 25.000 descargas.

-Además, ha anunciado la creación de dos departamentos específicos para el fútbol sala y el fútbol femenino.

-Estoy convencido de que el fútbol femenino va a seguir explotando. Es una realidad que está creciendo día a día y nosotros lo notamos en el constante aumento del número de licencias. Es algo que tenemos que seguir potenciando porque ya se demostró en la final de la Copa de la Reina el interés que genera. Con respecto al fútbol sala, hay que recordar que es el único que hasta ahora nos ha dado ahora una Liga Nacional. Desde la pandemia se ha visto muy afectado por la disminución de participantes. Es una tarea que tenemos pendiente recuperar.

Los problemas de violencia en el fútbol base son una constante....

-Ahí hay que apuntar que cada fin de semana hay más de 1.000 partidos y la proporción de incidentes es muy baja. Aun así, es cierto que existe un incremento notable de la de la agresividad y estamos muy comprometidos con ello. Nos preocupa mucho a nosotros y a los clubes y nos hemos planteado vías de acción. Se han aumentado las sanciones a esas infracciones deportivas y en segundo lugar vamos a hacer una labor más orientada a la pedagogía. Queremos concienciar, aunque eso es algo que también se debe hacer en todas las casas.

-¿Cómo están viviendo desde la Federación todo lo relacionado con la construcción de la nueva Romareda?

-Somos la Real Federación Aragonesa de Fútbol y lógicamente nuestro principal objetivo es que se practique el fútbol en las mayores y las mejores instalaciones. La nueva Romareda va a ser nuestro puntal y, por tanto, estamos muy satisfechos y apoyamos totalmente la construcción de nuevo estadio estamos muy satisfechos. En todo lo que se pueda ayudar, aquí estaremos.

-Su construcción es la mayor condición para que el Mundial 2030 llegue a Zaragoza. Si llega a tiempo el estadio, ¿qué posibilidades tiene la candidatura de la capital aragonesa?

Muchas, casi todas. Zaragoza se encuentra en una posición geográfica privilegiada. Todo apunta que tiene necesariamente que estar como sede del Mundial, pero es que además yo creo que hemos ganado otro punto muy importante a favor y es que así como al principio del proceso precisamente con La Romareda. Contábamos con un estadio obsoleto y criticado por muchos, era evidente que necesitaba un cambio radical. Somos prudentes, pero ahora que todo ha avanzado podemos tener un estadio puntero y moderno a nivel técnico que nos coloca en las primeras posiciones.

-¿La situación convulsa que vive la Real Federación Española de Fútbol puede comprometer el Mundial?

Yo espero que no, nosotros vamos a hacer todo lo posible desde nuestra posición, pero eso no depende de nosotros. La FIFA tiene que confirmarlo todavía. Es un escenario que nadie se plantea todavía. Ojalá que no pase nada, pero desde luego el riesgo es real.

-¿Cómo es su relación con Rocha, el actual presidente de la RFEF?

Muy buena, me llamó para felicitarme, se lo agradezco mucho. Mantenemos un magnífico trato. Igual que los problemas de la federación nacional no nos ha afectado hasta ahora, no tienen por qué afectarnos en un futuro. Nuestra buena relación más que para mal, debe afectarnos para bien.

-¿Cómo fue su trato con Luis Rubiales? Fle siempre ha defendido su gestión.

He tenido ocasión de estar con él varias veces. Echó una mano importante a la Federación con la celebración del centenario, colaboró en todo lo que se le pidió y la verdad es que contribuyó al notable éxito que tuvo. Dejando a un lado los casos polémicos que están ahora en investigación, lo cierto es que la gestión económica ha sido impecable.

-¿Qué opina de la situación actual del Real Zaragoza y cómo de importante sería su regreso a Primera para la Federación?

-Ahora contento por la salvación. El ascenso sería fundamental, lo que pasa es que llevamos diciendo esto más de 10 años y aquí seguimos sufriendo. Ahora ya pensando en la próxima temporada, que siempre empezamos con ilusión. Estaríamos encantados de que nuestros equipos estén siempre en las mayores cotas de las divisiones del fútbol español y creemos que el Zaragoza, y también el Huesca tienen que estar en lo más alto, cada uno dentro de sus posibilidades. Como me pregunta por el Zaragoza, la enorme ilusión que nos haría a todos y la motivación de tener un referente en Primera repercutiría muy positivamente en todos nuestros equipos y en todos nosotros.