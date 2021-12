La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza ha puesto en marcha un servicio de intermediación que pondrá en contacto a los propietarios de empresas consolidadas en el sector industrial con personas interesadas en continuar su actividad. Forma parte de un plan para evitar el cese de empresas por falta de relevo generacional que ayudará a conservar puestos de trabajo en la provincia de Zaragoza y que complementa a los programas de continuidad que ya tenía para otros sectores.

El nuevo servicio, que es gratuito y personalizado, se centra en el sector industrial y sus actividades anexas y consiste en una intermediación entre demandante y vendedor. El proceso garantiza la confidencialidad de ambas partes hasta su fase final donde una ficha ciega reunirá la primera información de cada una de las compañías, fichas que serán cotejadas con los perfiles de los candidatos.

Tras una reunión inicial con los potenciales compradores para establecer el perfil de las actividades industriales que le interesan, el tamaño de empresa que busca, el volumen de operación que está dispuesto a asumir, etc., la Cámara le ofrecerá las fichas ciegas de las empresas que mejor se ajustan a sus circunstancias.

Primando los valores del proyecto empresarial, la Cámara se centrará en los candidatos que garanticen la continuidad sin conflicto entre los principios del sucesor y los que ya existan en la compañía, ofreciendo una solución de transición a medida.

Sector del comercio

Este servicio se unirá a los que ya ofrecía la Cámara para los sectores de comercio y servicios. Para la transferencia de titularidad de los pequeños comercios, la entidad cameral tiene un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón que permite a los empresarios acceder a un portal de anuncios donde se pueden consultar los negocios en situación de traspaso en Zaragoza (www.traspasosaragon.com) y recibir asesoramiento sobre este proceso de compraventa.

De manera similar, la Cámara colabora con la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) para ofrecer información y asesoramiento para actividades en el sector servicios (hostelería, guarderías…) que están buscando un nuevo promotor para su continuidad. En ambos casos, la Cámara de Zaragoza acompaña a las dos partes y resuelve todas sus dudas. La institución reafirma así su compromiso con la conservación del tejido empresarial zaragozano, un principio que mantiene con firmeza desde hace 135 años.

Y además...

Detrás de la Cámara

Las empresas que forman parte del Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza dan a conocer su experiencia y sus funciones dentro de este órgano de decisión:

César Romero, de Grupo San Valero

-¿Qué representa la Cámara para usted?

-La Cámara es un foro de encuentro que contribuye a dinamizar cada sector de manera proactiva. Es una referencia con una larga trayectoria, no en vano cumple 135 años con cientos de empresas asociadas que aportan fortaleza a cada sector de la actividad económica de Zaragoza.

"La visión a medio y largo plazo se vislumbra mejor desde una perspectiva común"

-¿Por qué es importante que las empresas participen en los órganos de Gobierno de la Cámara?

-La visión a medio y largo plazo se vislumbra mejor desde una perspectiva común, con aportaciones más allá del foco individual. Es cierto que “juntos somos más fuertes” y creemos también que “juntos llegamos más lejos”. El Grupo San Valero es una institución educativa compuesta por cinco entidades y tiene una tendencia natural a sumar y a hacer alianzas, que es la base, en la mayoría de los casos, del éxito de los proyectos.

-¿Qué supone para su organización formar parte del Pleno de la Cámara?

-Además de un compromiso con el sector, en nuestro caso supone una especial satisfacción al ostentar la presidencia de la Comisión de Formación y Empleo de la institución cameral, dando voz a un colectivo con gran peso en la actividad económica y social, poniendo a su vez en valor el talento y la formación como claves transformadoras para la empresa y la sociedad.

Ángel Vela, de Firex

-¿Qué representa la Cámara para usted?

-La Cámara representa tranquilidad empresarial, me da respaldo, confianza y acceso a diferentes servicios. Me beneficia en ampliar o iniciar operaciones comerciales, me orienta en conectar con posibles colaboradores, socios, clientes o inversores, dando solución a cada situación que se presente.

"Da respaldo, confianza y acceso a servicios"

-¿Por qué es importante que las empresas participen en los órganos de Gobierno de la Cámara?

-Así contribuyes de forma activa, teniendo voz y voto en la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y los servicios de la provincia de Zaragoza. Es la manera de participar y conocer toda la labor que desde Cámara hacen por y para las empresas.

-¿Qué supone para su organización formar parte del Pleno de la Cámara?

-Para la empresa hay una parte de reconocimiento, pero para mí a nivel personal supone un honor poder formar parte de esta gran familia empresarial con un interés común que es fomentar, ayudar y acompañar a las empresas zaragozanas.

Cuatro empresas referentes en sus sectores y que apuestan por la internacionalización han recibido los Premios a la Exportación 2020 de Cámara Zaragoza. Foodibev International (Gran empresa), Abora Energy (Pyme emprendedora exportadora), Industrias Hidráulicas Pardo (Premio Club Cámara a la internacionalización) y CerTest Biotec (Trayectoria internacional) recibieron sus galardones en una gala que reunió a algo más de 300 profesionales y directivos del sector.

Conferencia de Manuel Bellido

Una cuestión tan controvertida como la designación del Consejo General del Poder Judicial centró la conferencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, en Cámara Zaragoza. Bellido expuso, bajo el criterio de un experimentado jurista, cómo se rige y se elige este órgano, que lleva sin actualizarse desde 2018. Previamente mantuvo un almuerzo-coloquio con miembros del Club Líder, la plataforma de liderazgo y 'networking' que aglutina a más de 60 grandes compañías y a medio centenar de sociedades participadas.

Visiones económicas y jurídicas

El próximo 15 de diciembre se retoma el ciclo ‘Visiones económicas y jurídicas a debate’, organizado por la Fundación Basilio Paraíso e Ibercaja. El protagonista será Mario Macías, abogado y vocal del Consejo General del Poder Judicial, que hablará sobre la justicia en España.