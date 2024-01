Pasar de estar trabajando a la jubilación es un paso merecido, pero para algunas personas complicado. Cambiar la rutina de la noche a la mañana después de años y años haciendo lo mismo puede ser difícil, lo mismo que llenar el tiempo libre. Los nietos, actividades o viajes suelen adquirir importancia en esta etapa de la vida.

Y además hay que tener en cuenta la prestación que se queda al mes. Hay muchos españoles que no tienen derecho a una pensión contributiva por no haber cotizado durante 15 años y su cuantía está muy mermada. Y la media de las pensiones en España es de 1.200 euros al mes, que para ciertas familias puede resultar insuficiente.

Por la conjunción de ambos factores (necesidad de no aburrirse y sentirse útil unido al salario) hay jubilados que deciden aceptar algún trabajo para completar su sueldo mensual.

Ahora bien, lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es no cumplir las exigencias de la Seguridad Social y no comunicárselo.

Las consecuencias

La primera y más grave es que se puede perder el derecho a recibir la prestación por jubilación, lo cual puede ser un mazazo económico para la persona o la familia. Si no se ha avisado a la administración pública se podría quitar al jubilado la pensión hasta que solvente su situación con la Seguridad Social.

Pero también puede caer una multa de hasta 10.000 euros, lo cual lejos de complementar la pensión termina de hundirla.

La Seguridad Social recuerda que los jubilados pueden realizar trabajos por su cuenta sin cotizar siempre y cuando no superen el Salario Mínimo Interprofesional, que a día de hoy es de 1.080 euros repartidos en 14 pagas.