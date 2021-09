¡Se abre el telón! Y arranca la nueva temporada de los teatros municipales. Disfruta de los espectáculos gracias a Z16 ¿No te has enterado? Durante los próximos meses, consultando los bloques de 'Teatro' y 'Artes Escénicas' de nuestra APP, los usuarios y usuarias del programa de ocio para jóvenes Z16 podrán obtener entradas para los diferentes espectáculos programados en estos dos "templos" de la cultura escénica de nuestra ciudad: el teatro del Mercado y el Principal.

Si no conoces los espacios, no dejéis de visitarlos y descubrir la vida de los escenarios. Música en directo, danza, teatro, magia, comedia… la oferta es inimaginable y podrás disfrutar de la obra de autores clásicos y de las últimas novedades que triunfan en Aragón, España y parte del mundo. Si por el contrario ya has visitado estos lugares, ¡eso no es excusa! Lo que ocurre sobre las tablas siempre cambia y es capaz de sorprender a cualquiera, si va preparado y dispuesto a dejarse sorprender por la magia del espectáculo.

Del mismo modo, también sucederán cosas en espacios alternativos como en Harinera ZGZ, en el Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles o en diversos centros educativos. No pierdas la oportunidad de vivir la magia del teatro en primera persona ¡y completamente gratis! Ya que, como suele decirse, a pesar de las dificultades atravesadas y de la pandemia que estamos viviendo, el espectáculo debe continuar.

Esta semana, te recomendamos algunas de las actividades que podrás disfrutar gratis gracias a la APP del programa Z16 próximamente:

Zinentiendo: Valentina: El largometraje relata la historia de una joven trans de 17 años que se traslada desde el campo brasileño con su madre Márcia para tratar de empezar de nuevo. Con el objetivo de evitar sufrir acoso en su nuevo instituto, Valentina intenta inscribirse con su nuevo nombre , confiando en que se respete la privacidad de su género sentido. Sin embargo, cuando el instituto requiere la firma del otro progenitor para la inscripción, madre e hija deberán afrontar un dilema.

Love poems : El Teatro Principal de Zaragoza presenta este espectáculo de danza contemporánea desarrollado a partir de las coreografías 'Duetto Inoffensivo', de Mauro Bigonzetti, 'Brutal Love Poems', de Thomas Noone, y 'Vivaldi Umane Passioni', de Michele Merola.

Stopmotion con smartphone: Si lo tuyo es el cine y la animación, la Casa de Juventud de San Juan de Mozarrifar te presenta el taller que estabas esperando. Aprenderás la técnica del stopmotion para animar fotografías y darle sensación de movimiento. Se harán varias piezas visuales con ayuda de apps para smartphone.

+ Info: Z16. Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes - Tel. 976 72 16 16 - z16ayuda@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud/z16 - (@juventudzaragoza en Instagram, Facebook y Twitter)