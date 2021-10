Es ya la serie más vista de la historia en Netflix y sin duda será uno de los disfraces más buscados para este fin de semana de Halloween. La serie 'El juego del calamar' se ha convertido en un auténtico fenómeno que arrasa en todo el mundo y se ha colado también en las escuelas, donde alumnos de hasta 8 años reproducen los siniestros juegos de la ficción en la hora del recreo.

La voz de alarma la han dado los docentes a través de redes sociales. Incluso, en Zaragoza, algunos colegios han enviado circulares a las familias para que no permitan a sus hijos ver la serie. Recomendada para mayores de 16 años, 'El juego del calamar' cuenta la historia de unos ciudadanos marginados que, reclutados por una misteriosa organización, compiten a vida o muerte en una serie de juegos infantiles (las canicas, el chocolate inglés, la soga...) para ganar un premio de más de 30 millones de euros.

Debate sobre la violencia

El éxito de Netflix ha reabierto el debate sobre la violencia que los más jóvenes ven en los videojuegos o en la televisión. La psicóloga María González cree que, por su contenido, los niños «no deberían ver» esta serie y cree que «la responsabilidad es de las familias», ya que hay «poco control parental» sobre lo que ven sus hijos.

Ver una serie tan violenta puede tener consecuencias para los menores. «Los niños son esponjas, todavía están formándose y creando su identidad, y lo que les enseñes es lo que van a interiorizar y va a formar parte de su rutina», dice González. Al final, la violencia «se normaliza, se ve como algo normal, cuando no tiene que ser así», añade.

Por su parte, la maestra y psicóloga infantil Toñi Morcillo también opina que los niños «no entienden» la serie porque "su cerebro está sin formar", y asegura que hoy en día la violencia se ha banalizado. «Los jóvenes crecen en un ambiente en el que la violencia es normal y van utilizando este recurso normalidad en su día a día», indica.

Crítica social y mensajes positivos

No obstante, para ella, 'El juego del calamar' es mucho más que violencia y considera que se están pasando por alto otros «mensajes positivos» de la serie, que es «una metáfora de la sociedad neoliberal y hace una fuerte crítica al capitalismo».

Según Morcillo esto queda claro en muchos aspectos de la serie. Por ejemplo, «quien fracasa, tiene la culpa de su fracaso y tiene que ser eliminado del sistema». Los concursantes del juego son personas pobres que han perdido su trabajo o acumulan numerosas deudas por el juego.

"La violencia de la serie es una metáfora de la sociedad neoliberal y una crítica al capitalismo"

Además, «cuando fracasas es más fácil engañarte», dado que los concursantes son reclutados para participar en el juego con la promesa de ganar un premio millonario y así solucionar todos sus problemas.

«La serie también refleja muchas desigualdades que existen en la sociedad», dice Morcillo. «Aparece el machismo puro y duro, no se admite a la mujer ni al débil. En los equipos se rechaza a mujeres y ancianos, hay que eliminarlos».

Para la psicóloga infantil, al final la serie no deja de ser una crítica a la sociedad actual, en la que «si no triunfas no eres nadie» y «todo vale para ganar, el fin justifica los medios». «La serie refleja todas estas cosas precisamente para criticarlas», resalta.

Mejor verla con un adulto

Frente a eso, ella se queda con «la bondad del protagonista», una persona con principios a la que «le duele enormemente la injusticia del sistema que avanza inexorablemente y nadie puede hacer nada por pararlo». «El protagonista cree en el trabajo en equipo y confía en las personas, en el hecho de que juntos se pueden conseguir más cosas que por separado».

El problema, según la maestra, es que los jóvenes y adolescentes ven la serie pero «se quedan con las barbaridades, no son capaces de reflexionar sobre estos mensajes que tenemos en la calle, en el día a día, a nuestro lado». María González también considera «interesante» que los adolescentes que por edad sí pueden ver la serie, lo hagan con un adulto que «les «explique lo que ven, el contexto y la cultura» porque si no, "no la entienden». Y tú, ¿has visto la serie?, ¿qué opinas de ella, de la violencia y de los mensajes que transmite?