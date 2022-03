El voleibol es un deporte que veía en la playa cuando estaba de vacaciones. Observaba que se jugaba en la arena entre de grupos de amigos. Nunca había visto un partido entero de este deporte ni sabía sus reglas, solo sabía que en la playa había una red y dos equipos que pasaban la bola sin tocar el suelo. Eso pensaba, hasta que este año, buscando un deporte que practicar, me encontré con que podía entrar en un equipo nuevo de voleibol en el barrio. Nos apuntamos unas amigas y yo para hacer algo. El primer día ya me sorprendió este deporte y me empezó a gustar y con cada entrenamiento, más me enganchaba.

Es un deporte donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de juego separados por una red, tratando de pasar la bola por encima de la red hacia el suelo del equipo contrario. La bola puede ser tocada con golpes, pero no puede ser parada, sujetada o retenida. Cada equipo dispone de tres toques para devolver la bola hacia el equipo contrario. Los jugadores tienen que ir rotando sus posiciones cuando van recuperando puntos.

Parece que es un deporte tranquilo en el que no te cansas, pero no es así, ya que estás en tensión todo el tiempo y no paras de moverte, con movimientos cortos, pero rápidos. Es un deporte muy completo, ya que debes tener buena forma física y también es muy importante tener buenos reflejos. Al principio cuesta mucho hacerlo bien, ya que se trata de recibir, colocar, y hay que rematar y bloquear. Son muchas cosas que cuestan hasta que aprendes, pero con el tiempo vas mejorando y por eso cada vez te gusta más y no puedes dejar de jugar. También es un deporte de equipo, donde la unión y el apoyo entre todos los miembros es muy importante.

Minoritario y con poco apoyo

Pero la pena es que todo esto que voy a contar lo he descubierto una vez dentro. El voleibol no es un deporte de mayorías, es difícil entrar en una liga, y es un mundo pequeño donde todos se conocen y a donde no llegan ayudas ni presupuestos. No hay suficientes pabellones donde poder jugar porque se emplean los mismos que para jugar al fútbol sala y al baloncesto, deportes mayoritarios y que son los que más usan esos pabellones, por lo que dejan pocos espacios libres para poder practicar voleibol. También es menos conocido porque se retransmiten muy pocos partidos por televisión. Es un deporte con el que, aunque se practique profesionalmente, no puedes ganarte la vida solo jugando, necesitas otro trabajo y eso hace que la gente no conozca a ningún jugador importante, como puede ocurrir en deportes como el fútbol y otros de mayorías.

Mi opinión es que es un deporte muy bonito que todo el mundo debería conocer, ya que es divertido, y en el que hay mucha unión con tus compañeros. Habría que darle más visibilidad, no solo para que llegaran las ayudas y el dinero que se merece, sino para que se practicara mucho más y que todo el mundo pudiera disfrutar de él. Para mí es el mejor deporte.