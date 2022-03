En esta guerra hay dos bandos, de un lado está Ucrania que es el país más afectado ya que está siendo atacados y muchas personas están huyendo del país y perdiendo casas, dinero, familiares que son convocados para luchar, etc. Del otro lado está Rusia (encabezada por Vladimir Putin) que es la causante de todo lo que está sucediendo en Ucrania.

Rusia ha invadido Ucrania porque por una parte quiere recuperar los antiguos territorios que pertenecían a la URSS y por otra no quiere que Ucrania se acerque a Europa y pida su ingreso en la Unión Europea y su posterior ingreso en la OTAN. Además Ucrania es una zona rica en cereales, en girasol, productos mineros y diversas materias primas, y se encuentra en zona de paso de alguno de los grandes gasoductos por los que Rusia exporta a Europa (principalmente a Alemania) el gas que genera importantes ingresos, y es la base de su potente economía.

Previamente en 2014, Rusia también invadió la zona sureste de Ucrania (región del Donbás) que albergaba una gran cantidad de población prorrusa, es por ello que desde entonces ha habido entre Rusia y Ucrania muchas tensiones de convivencia que han contribuido a detonar esta guerra.

Un conflicto innecesario

Tras meses de desplazar y estacionar carros de combate y tropas en la frontera con Ucrania y tras haber fracasado todos los intentos de conversaciones diplomáticas, el ejército ruso invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022. Tras cruentos combates el ejército ruso se ha apoderado de las principales ciudades del este y del sur de Ucrania.

Mi opinión de todo esto sinceramente no cambiará nada, pero no me parece nada justo todo lo que está pasando. Por una parte Rusia en ningún momento de esta guerra ha hecho nada bien, tampoco me parece justo que estén castigando a los ciudadanos, porque todo el mal recae sobre ellos cuando otros países intenta fastidiar a Rusia ya sea subiendo impuestos o quitándoles muchos derechos para intentar que Putin se detenga y pare todo el daño que está causando. Ellos no tienen la culpa de lo que haya hecho su presidente. Eso sí, no sé como hay gente que sí que lo apoya.

Los civiles, los más afectados

Me da mucho coraje cómo tienen que estar sufriendo los niños porque están matando a sus familias y están perdiendo todo. Cómo se habrán tenido que despedir con un «hasta nunca» por si no vuelven a ver sus padres. También me duele saber que hay gente de 18 años luchando por sus vidas en el ejército cuando sabemos perfectamente que no es una generación preparada porque no se les ha enseñado a hacer esto, no es como antes que la mili era obligatoria. En conclusión creo que Putin no ha hecho nada bien y solamente quiero que esto acabe y que todas las familias de allí se reencuentren.