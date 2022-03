Estamos en el año 2050, concretamente en una ciudad con playa. Las casas, que estaban en las orillas del mar, se encuentran ahora destruidas ya que se derritió el hielo de los polos y eso ha provocado que suba el nivel de las aguas. También hay altas temperaturas y menos alimentos… ¡Y es que ya no hay plátanos! A los pobres monos les han quitado su comida favorita y están más tristes. Además, con tanta basura en los mares, sobre todo plástico, la cantidad de peces ha disminuido y las personas a las que les encantaba el pescado, ahora tienen depresión, afortunadamente los robots psicólogos las ayudan.

Al menos lo del covid ha pasado ya, aunque haya habido tropecientas variantes con sus respectivas vacunas, una de ellas nos ha permitido sobrevivir a este calentamiento global, que es principalmente el problema ahora. Porque la vacuna que he mencionado antes ya empieza a no funcionar, ya que el aire está demasiado contaminado y dentro de poco, esperemos que no, ocurrirá una catástrofe por este calentamiento. La tierra con tanta basura parece un vertedero.

Retomando al tema de los alimentos, la gente se pelea en plena madrugada para ir a comprar comida, que casi ya no hay. Se oyen gritos diciendo: "¡Eso lo he robado yo!" o "¡Eso es mío…!". Lo último no lo diré.

Sí que es verdad que hay también asociaciones contra el calentamiento de la tierra y colaboran recogiendo la basura del suelo, recopilando objetos, reutilizándolos, reciclándolos. También la tecnología ha evolucionado y ahora los robots son nuestros nuevos amigos, ya que la gente de hoy en día es desagradable, tanto que hay personas caminando por la calle, se cruzan las miradas y empiezan a tirarse de los pelos como unos locos, o loques, que se ha armado un jaleo por lo de los géneros…

¡Ah! Y ya si hablamos del calor que hace… Solo con decir que en invierno en Madrid la temperatura media es de 7ºC por la noche, lo digo todo.

Las personas que se emborrachaban han disminuido, al menos las personas que lo hacían con vino, ¡porque también ha desaparecido! Bueno, desaparecido tampoco, realmente ha dejado de producirse.

Lamentablemente ya no hay tanta gente como antes en el mundo, pues ha habido más muertes de lo normal, causadas por la contaminación en el aire.

Todo esto nos lo hemos ganado nosotros solitos: la basura, la contaminación en el aire, las muertes… Hay poca gente que esté ayudando a que esta situación no empeore todavía más, aunque cada vez hay más personas que se están uniendo a las asociaciones contra el calentamiento global. ¡Qué pena que no escucháramos en los años 20 cuando nos lo advertían y nos hablaban en el colegio de los ODS, en concreto del número 13: Acción por el clima! Si todos nos hubiéramos implicado todo iría mejor ahora.

A ver cómo será el próximo año 2060.