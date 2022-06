En estos momentos te sientes agotado? Entonces estás bien acompañado, muchos también estamos agotados. No importa la edad, en junio contamos los minutos para que acabe. ¿Has conseguido alcanzar los objetivos este curso? Enhorabuena por tus esfuerzos y logros. Piensa cómo te recompensarás y a aquellos que te han acompañado.

¿No te esforzaste lo suficiente, no pediste ayuda a tiempo, te rendiste? ¿Sabes que llega un momento importante? ¿Qué harás diferente desde el primer día de vacaciones para que obtengas resultados diferentes y te sean beneficiosos? La buena noticia es que, observando tus necesidades, contando con lo que tienes y cambiando algo en tu día, tu resultado mejorará. No es tan complicado, solo hay que hacer algo distinto cada día y apoyarte en aquellos que te benefician.

Cómo saber lo que es bueno para uno mismo

Necesitas pensar, enfocarte en lo bueno para ti. ¿Cómo saber lo que es bueno para uno mismo? Cada cosa que haces o estás pensando hacer, ¿te trae problemas? Entonces, abandónalo. Piensa a quiénes se lo puedes contar y cuál sería su opinión. Si te atreves a contarlo será bueno para ti, si necesitas ocultarlo seguramente no lo sea. La clave está en pensar: «esto que voy hacer», ¿qué consecuencias me traerá?

Tú eliges, tú decides, tú empiezas a diseñar de cero tus vacaciones: tiempo de trabajo para ti. No es fácil, tampoco imposible, el secreto está en no dejar ni un día de vacaciones de hacer algo que con el tiempo mejore tus objetivos. Observa a quiénes lo han logrado y te darán pistas.

Lo que necesitas para alcanzar tus metas

En casa, en un momento del día, coge una libreta, escribe tus metas, unas pocas estarán bien. En cada una escribe ¿qué debo hacer o necesito para alcanzarlas?

Escribe qué necesitas buscar, llamar, preguntar, marca tiempos para hacerlo. Copia con tu letra en un papel las tres metas más importantes que quieres alcanzar y llévalas encima para poderlas releer cuando estás fuera de casa. Haz esto muchas veces al día y piensa: ¿esto que estoy haciendo me ayuda a cumplir mis objetivos?

Por ejemplo: si miro una serie, solo un capítulo cada día, así no me roba tanto tiempo. En momentos del día pondré el móvil en modo avión, así nada me distrae. Revisa la gente con la que estás. ¿Hacen que te metas en líos o te ayudan?

Cómo te puedes ayudar

¿Cómo te ayudas? Separa lo urgente de lo importante. Lo urgente son aquellas exigencias externas, por ejemplo, la familia; céntrate y hazlo ya. Así puedes dedicarte a lo importante, que eres tú; organiza, pide ayuda y a por ello. Sigue pensando: ¿cuáles son mis aptitudes que me hacen diferente?, ¿en qué soy bueno?, ¿con qué cosas disfruto más haciéndolas? Pide ayuda a quienes les está yendo bien.

Vacaciones es el momento cero donde el futuro lo construyes tú. ¿Sales a comprar tu libreta?