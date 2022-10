Quedan cinco días para que empiecen las fiestas del Pilar de Zaragoza, que este año recuperan todos sus actos y eventos tradicionales de antes de la crisis sanitaria. Para muchos jóvenes zaragozanos, esta será la primera vez que salgan de marcha durante los festejos. «Tenemos muchas ganas de divertirnos, nos hemos sacado el bono para el Espacio Zity e iremos también a las ferias», comentan Lucía, Inés y Claudia, alumnas de 1º de Bachillerato, sobre sus planes para esta semana.

Tras dos años de parón por el covid, para estas alumnas del IES Goya de Zaragoza ha llegado el momento de divertirse. «No se nos han quitado las ganas de salir, tenemos las mismas ganas que antes e incluso muchas más, porque nos hemos perdido dos años», bromean.

Jorge estudia 2º de Bachillerato en el mismo instituto y aunque estos no van a ser sus primeros Pilares –«antes ya salía», explica–, también los espera con ilusión. Su plan es «salir por ahí con mis amigos, pasear por el centro y disfrutar del ambiente de la calle y de las riberas».

Su amigo Alexis ha optado por pasar las noches en Valdespartera «por los conciertos y las verbenas de después». Fue previsor y se sacó el bono para el espacio Zity antes del verano. «Si esperas mucho te puedes quedar sin entradas y además es más barato», justifica. «A él le costó 40 euros. Yo me lo saqué hace dos semanas y valía 100 euros», compara un amigo suyo.

"Todavía no he conocido a mucha gente"

Las estudiantes de 1º de Bachillerato Leire, Carolina y Ana aún no saben cómo van a pasar estos Pilares. «Igual nos vamos con unas amigas a una casa rural o a la playa», cuentan. «No he visto el programa y no sé si hay algo que me interesa. Cuando sepa si me quedo o no, lo miraré», confiesa Leire, que acaba de cambiar de instituto y «todavía no he conocido a mucha gente».

En una situación similar se encuentra Alejandra, que este curso comienza nueva etapa en las aulas del IES Goya. «El año pasado estuve en un concierto con mascarilla. Este año quiero ir a las ferias y mirar algún concierto, pero sobre todo estar con los amigos que he hecho este curso», indica. Por su parte, Elena, también nueva en el centro, tiene pensado «ir a las ferias, a la feria de muestras y a algún concierto».

El confinamiento, agua pasada

Con la pandemia y el confinamiento, salir de marcha y quedar con los amigos se volvió misión imposible. En algunos casos las secuelas todavía colean, aunque para la mayoría de jóvenes la pandemia es ya agua pasada y no les ha afectado a la hora de volver a socializar y divertirse.

"Si puedo, prefiero quedar con mis amigos a estar en mi casa"

«Como antes éramos pequeños y no salíamos, la verdad es que no lo hemos notado tanto», explica Elena. Alejandra se pasó el confinamiento jugando a videojuegos con sus amigos. «Ahora lo sigo haciendo pero quedo todos los fines de semana. Si puedo, prefiero quedar con mis amigos a estar en mi casa», comenta la joven, que comenzó a salir el año pasado haciendo «cosas del Z16, que son gratis».

Algo parecido les ha ocurrido a Jorge y a Alexis. «Antes de la pandemia no salíamos, nos divertíamos jugando a la Play en casa y durante el confinamiento seguimos haciendo lo mismo», explican. «Ahora que somos más mayores hemos empezado a salir y no nos da ninguna pereza. En nuestro caso no nos hemos aislado», afirman.

"A mi me da un poco más de pereza"

Lucía, Inés y Claudia recuerdan los meses con restricciones: «Quedábamos en alguna terraza con mascarillas y en dos mesas porque no podíamos estar todas juntas». Ahora han vuelto a salir y, según dicen, «hacemos lo mismo y en los mismos sitios que antes».

«A mi me da un poco más de pereza salir ahora que antes, se te olvida hacer un círculo más grande de amigos», admite Leire, que durante el encierro solía quedar con sus amigas por videollamada. «Cuando ya se pudo salir, al principio me daba miedo y tardé un poco más», añade.

Sin duda, estos Pilares van a ser muy especiales para los jóvenes de Zaragoza que por fin van a poder disfrutar de sus primeras fiestas con toda normalidad.