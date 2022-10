¿Sabías que Zaragoza cuenta con el Acuario Fluvial más grande de Europa? Si todavía no lo conoces, y no has aprovechado uno de tus canjeos para visitarlo; te aseguramos que es una gran opción para perderse en cualquier época del año. Además, por formar parte del programa de ocio para jóvenes Z16 ¡puedes hacerlo completamente gratis!

¡Ojo! Porque como sabéis, muy pronto esta edición del programa llegará a su fin. Te recordamos que tan solo te quedan un par de meses para disfrutar de las ventajas de pertenecer a la tribu del Z16. ¿Qué mejor que aprovecharla perdiéndote por una de las instalaciones zaragozanas más visitadas por locales y turistas? Antes de acabar el año, disfruta de una interesante visita al Acuario de Zaragoza y pasea entre exóticas y divertidas especies (actualmente cuentan con más de 300, de lo más curiosas). Conoce los principales ríos del mundo y recorre el Nilo, el Mekong, el Amazonas, el Murray-Darling y como no, nuestro querido Ebro, río Ebro, sin salir de la ciudad. Además, podrás disfrutar de material gráfico, vídeos y fotografías en los que, entre otras cosas, verás salir del cascarón a los mismísimos ejemplares de cocodrilo nacidos en cautividad hace unos años en la capital aragonesa, ¡y muchas cosas más! Adéntrate en el fascinante mundo acuático de la mano de esta instalación ubicada en la zona Expo de la capital aragonesa. ¿Cómo? Visitando la APP de Z16 y realizando tu canjeo. ¡No te lo pierdas! Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto con el programa a través del correo electrónico z16ayuda@zaragoza.es, el teléfono 976721616 o vía Instagram en @z16_juventudzgz. Actividades en el mes de octubre Además te recomendamos las siguientes actividades que puedes disfrutar gratis gracias a Z16 durante el mes de octubre: Museo del Origami : En la última planta del Centro de Historias de Zaragoza se encuentra el Museo Origami de Zaragoza. Un espacio genial para perderse y disfrutar de figuras imposibles hechas con esta famosa técnica y con piezas llegadas de todo el mundo. Imprescindible.

