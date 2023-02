Si hay algo que diferencia a Z16 del resto de programas de ocio de la ciudad es la amplísima oferta cultural y deportiva que, mes a mes, trae solo para todos vosotros, los jóvenes de 16 años de la ciudad. Y, sin duda, parte de la más llamativa y emocionante tiene que ver con la oferta deportiva en directo.

Mes a mes, el programa cuenta con partidos de baloncesto o balonmano en directo. Sin ir más lejos, el próximo 26 de febrero se disputará el encuentro que enfrentará al Casademont Zaragoza y al Balonmano Tarazona, dentro de la Primera Nacional Masculina. ¿Dónde? En el Centro Deportivo Municipal Siglo XXI -calle Luis Legaz Lacambra, 35 (con José Atarés), puedes ir en autobús -líneas 23, 43, 50, CI2- o tranvía-.

¡Y completamente gratis por pertenecer a la familia del programa de ocio para jóvenes Z16! El encuentro tendrá lugar el domingo, 26 de febrero, a las 12.00 del mediodía. ¿Te lo vas a perder?

Además, si eres un amante del deporte en riguroso directo, en la app del programa tienes la opción de asistir en exclusiva a algunos de los partidos del Basket Zaragoza Casademont, en el bloque así denominado, así como de otras muchas alternativas de actividades deportivas, tanto de manera individual como en grupo, como escalada, defensa personal, hipopresivos y muchas opciones más, dentro del bloque de Deporte. Impresionante, ¿verdad?

Si tienes alguna duda, que no se hable más. No dudes en enviar un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es, llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16_juventudzgz. Y si todavía no lo has hecho, hay disponible un formulario de inscripción en la web municipal.

