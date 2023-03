Desde la puesta en marcha del programa de ocio para jóvenes Z16, el cual tiene por objetivo que conozcáis la ciudad de Zaragoza a través de actividades de ocio, cultura, deporte, y un amplio etcétera, se han iniciado una serie de visitas por algunos colegios e institutos de la ciudad, tanto públicos, como privados y concertados, sin olvidar los centros sociolaborales o los de educación especial.

Este año, los chicos y chicas nacidos y nacidas en 2007 estáis en el punto de mira. Este jueves el programa visitó el Colegio El Buen Pastor, en el barrio de Torrero, donde medio centenar de estudiantes disfrutaba de la presentación del programa: "El Z16 es un regalazo que el Ayuntamiento de Zaragoza hace a los jóvenes que este año cumplen 16 años para que podáis conocer los secretos de la ciudad completamente gratis".

Los asistentes que cumplían los requisitos -estudiar o estar empadronado en Zaragoza y cumplir o tener 16 años- pudieron instalarse la aplicación, activarla e, incluso, realizar sus primeros canjeos. Algunos como Minerva, se habían adelantado: "Hace unos días cogí una entrada para el parque de Atracciones".

Las personas inscritas tendrán hasta el 31 de diciembre para disfrutar de 16 actividades a no ser que se hagan ¡embajadores o embajadoras!: "En este casi tendréis actividades exclusivas y el doble de diversión. Hasta 32 actividades".

Si quieres saber más o te ha quedado alguna duda, no dudes en escribir un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es, llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16_juventudzgz. Y si todavía no lo has hecho, rellena el formulario de inscripción en la web municipal.

