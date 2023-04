El IES Miguel Catalán de Zaragoza ha celebrado la segunda edición de su Eco Movies Festival, proyecto dedicado al cine y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mediante este proyecto, realizado en el marco de Ecozine Film Festival, más de 100 alumnos de 4º de ESO han trabajado en el desarrollo de cortometrajes dedicados a temáticas de sostenibilidad y medio ambiente.

En este proyecto colaboran docentes de los departamentos de Tecnología, Biología, Economía, Inglés, Filosofía y Dibujo de manera que el alumnado ha creado todos los materiales del mismo: desde el diseño del cartel oficial del festival, hasta el desarrollo de la parte técnica y la investigación y reflexiones éticas sobre los distintos temas en inglés y castellano.

En el acto estuvieron presentes Pedro Piñeiro, director del Ecozine Film Festival, Aner Etxebarría, documentalista especializado en antropología, naturaleza y conservación, Celia Vilar, del Servicio Municipal de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza y Fernando Yarza, profesor colaborador extraordinario de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza y promotor de estudios y actividades sobre cine y educación.

Cortometrajes y charla con Aner Etxebarría

En primer lugar, se visualizaron los ocho cortos finalistas elaborados por el alumnado. Obtuvo el primer lugar el cortometraje It is time to make a change, de Sergio Hernando, Alcher Martínez, Jacob Rümke e Ismael Traoré. El segundo lugar fue para el cortometraje Economic differences, social differences, de Sergio García y Jaime Tomás, mientras que el tercero fue para This is what you breathe, de Mario Martínez, Juan Méndez y Luis Peñaloza, todos ellos realizados en inglés y subtitulados al castellano.

A continuación, la sección Enfocados de la 16ª edición de Ecozine Film Festival, dedicada a Jóvenes por el clima, llevó al instituto la coproducción de España y Uganda Joy, dirigida por Aner Etxebarría. Este cortometraje documental, filmado en el Parque Nacional Mgahinga Gorilla, en Uganda, es la historia de una mujer increíble que dedica sus días a compaginar su vida como madre con la protección de los últimos gorilas de montaña que habitan en el parque nacional más pequeño de Uganda.

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de charlar y conocer más de cerca el trabajo de Etxebarría. Este explicó al alumnado que con “Joy”, ha cumplido un sueño de la infancia, que era conocer a esos gorilas y les instó a tomar las decisiones profesionales de su vida sintiendo en el corazón qué es lo que les hace felices y atreverse a ser arriesgados.