Casi tres décadas después de su lanzamiento como videojuego, el fontanero más famoso de la cultura pop ha vuelto por todo lo alto. Hablamos de Super Mario Bros: La película, que ya se ha convertido en el film de animación más taquillero de la historia, superando a Frozen 2.

El éxito de la adaptación al cine de animación de los famosos videojuegos de Nintendo no ha pillado a nadie desprevenido. Mario, Luigi, Peach, Bowser y los demás personajes forman parte de un universo creativo que nació en el año 1985 y desde entonces ha vendido más de 400 millones de videojuegos y generado ganancias de miles de millones de dólares. En Zaragoza, el popular personaje cuenta hasta con una calle con su nombre en el barrio de Arcosur.

La nueva película se ciñe de manera fiel al material original, tremendamente popular, trabajando codo a codo con Shigeru Miyamoto, diseñador del videojuego, y Koji Kondo, compositor de la música. La película está llena de guiños para quienes han jugado y crecido con Super Mario, pero también genera un universo propio para quien no haya visto nunca a sus personajes en acción, de cara a poder crear nuevas historias.

Para el profesor universitario y miembro de la Academia del Cine Español, Carlos Gurpegui, el exitoso film forma parte de un nuevo consumo audiovisual "megaposicionado" en la esfera del entretenimiento.

"Para muchos, Super Mario Bros es la mejor adaptación inspirada en un videojuego", señala, antes de indicar que Ilumination Entertainment ya había profundizado en el género con Gru, mi villano favorito y se ha superado. "Sin duda, la película es toda una declaración de amor a la franquicia más top de Nintendo", señala.

"No solo de Marvel vive el ser humano"

El triunfo de la película en taquilla hace pensar que el gigante japonés de los videojuegos podría seguir los pasos de otras franquicias como Marvel, Star Wars o DC Comics para expandir sus universos narrativos a otros formatos. De hecho ya se especula con una segunda parte de las aventuras de Mario en la gran pantalla.

La apuesta de Nintendo corrobora la intención de la industria gaming por dar el salto a la gran pantalla. Hasta hace poco, adaptar videojuegos al cine era sinónimo de fracaso. Las diferentes versiones de Street Fighter, Tomb Rider, Silent Hill o Mortal Kombat en la década de los 90 y durante los años 2000 son una prueba de ello.

Pero en los últimos años se ha producido una nueva oleada de películas que sí han conseguido conquistas al público, como Pokemon detective Pikachu (2019), Sonic (2020), Uncharted (2022) o Sonic 2 (2022). Las dos últimas consiguieron situarse entre las 15 más taquilleras del año.

Según Gurpegui, esto demuestra que "no solo de Marvel o DC Cómics vive el ser humano". "Los más jóvenes también están abiertos a nuevas propuestas, frescas, coloristas y divertidas como esta", agrega.

"Aunque estamos en la época dorada de superhéroes y heroínas, en absoluto creo que haya cansancio ni desgaste. Eso sí, hay que saber descansar para coger el siguiente con ganas, pues lo mismo pasa con los superhéroes y sus episodios para la gran pantalla", afirma.

El cine y los videojuegos se dan la mano

Además de la adaptación al cine de Super Mario Bros, existen otros ejemplos recientes de videojuegos que han dado el salto a otros formatos y han triunfado. Uno de ellos es el de The Last Of Us, el videojuego postapocalítpico que se ha convertido en serie. Su primera temporada en HBO ha acumulado una audiencia de 30,4 millones de espectadores. Otro caso similar es el de Arcade, la serie de animación basada en el universo de League of Legends, ganadora de cuatro premios Emmy.

"Los más jóvenes están abiertos a nuevas propuestas, frescas, coloristas y divertidas como esta"

Todo ello hace pensar en nuevas colaboraciones entre la industria del cine y los videojuegos. "En el caso de los videojuegos, si una película funciona, sería la mayor y mejor campaña para consolidar sus marcas", indica el profesor universitario Carlos Gurpegui.

Por otro lado, "ante la crisis de historias y la búsqueda de nuevos públicos que vayan a las salas, la industria del cine también está interesada en probar con grandes ‘protas’, paisajes y relatos que tanto maravillan y enganchan a los gamers".

Así las cosas, es bastante probable que pronto veamos nuevos proyectos, en las que el sector audiovisual hará con los videojuegos lo que ha perfeccionado con el cómic.

Gurpegui está seguro de que veremos más films como Super Mario, que "deberán ser suficientemente distintas para que no compitan y se completen, en las puertas del nuevo metaverso que ya ha pulverizado el concepto de transmedia".