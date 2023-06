Aragón es un paraíso para los amantes de los deportes de montaña, con cada vez más personas realizando estas actividades, lo cual también incrementa el riesgo de accidentes. En la última década, los rescates en las cumbres de la comunidad han aumentado un 41%. Solo en el verano de 2022 los grupos de montaña de la Guardia Civil realizaron 540 operaciones de salvamento en la provincia de Huesca, un récord de auxilios que no ocurre en otro lugar de España.

Según el teniente Baín Gutiérrez Vara, jefe de las unidades de montaña en Jaca y de los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Aragón, el aumento en el número de rescates se debe fundamentalmente a la mayor presencia de personas en la montaña tras la pandemia.

El teniente Gutiérrez estima que el perfil de visitantes es muy variado, desde montañeros experimentados a deportistas que se adentran por primera vez en la montaña. Además, se nota que cada vez hay más gente joven, ya que deportes como el esquí de montaña, el trail running o la escalada, han experimentado un boom espectacular.

No obstante, "la actividad por estadística que más rescates ocasiona es el senderismo". ¿Por qué? Por una sencilla razón. "Hay muchos montañeros practicándolo al mismo tiempo", explica el jefe de los GREIM. Generalmente, los accidentes no son graves. "Lo más habitual son pequeñas fracturas o esguinces en extremidades inferiores», explica Gutiérrez.

Aunque advierte que ahora que se acerca el verano hay que tener cuidado, sobre todo con los golpes de calor, que es una incidencia habitual con las altas temperaturas, así como el cansancio extremo, la deshidratación o las insolaciones.

Cuatro consejos básicos de seguridad

Si lo que queremos es calzarnos las botas o el neopreno y salir a disfrutar de la naturaleza y la montaña, lo importante es seguir los consejos que los guardianes de la montaña, como el teniente Gutiérrez, dan para divertirse de forma segura.

"El primero de ellos es planificar la actividad, y dentro de esta planificación, entra informarse sobre la ruta, orografía del terreno, dificultad técnica, etc. Todos estos aspectos hay que analizarlos, así como la meteorología", explica el especialista.

"Hay que planificar bien la actividad, nunca ir solos y no sobrestimar nuestras capacidades"

El agente recuerda que el tiempo puede cambiar bruscamente en las zonas de montaña. Sobre todo en esta época, hay que tener cuidado con las tormentas que pueden ocasionar torrentes en los barrancos, y también con el calor extremo en las horas centrales del día, empezando y acabando antes las actividades.

Además, dentro de la planificación también es importante "llevar el material adecuado", como ropa de abrigo, mucha agua, comida, móvil con batería a tope, un GPS aparte del móvil y una mochila con crema solar, gafas de sol, gorra y una linterna frontal.

La segunda recomendación del teniente es nunca ir solos a la montaña: "El mínimo tiene que ser de tres personas, ya que si hay un accidente, el segundo se queda con el accidentado y el tercero acude a pedir ayuda si sucede que no hay cobertura, que suele ser habitual". Siempre, y especialmente si se va solo, hay que indicar itinerarios: de dónde salgo, a dónde voy a llegar y hora límite para volver, para que si no llego alguien dé la voz de alarma.

No sobrestimar nuestras posibilidades es el tercer consejo para disfrutar de la montaña de manera segura. Como dice el Gutiérrez, "hay que saber renunciar y darse la vuelta, la montaña siempre va a estar ahí". En este sentido tampoco hay que emprender actividades que no se puedan hacer por capacidad física y recordar que la actividad no acaba en la cima, sino cuando llegamos a casa. Por lo que es importante guardar fuerzas para la vuelta para evitar posibles accidentes en la carretera.

El cuarto y último consejo es, ante cualquier problema, llamar al teléfono de la Guardia Civil, el 062, o al teléfono europeo de emergencia, el 112, para ponerse en contacto con los grupos de montaña.