Los científicos de la NASA esperan poder iniciar el viaje tan esperado a Marte a partir de 2030. Desde los años 50, ha habido diferentes intentos de planificación de ingeniería para poder llevarlo a cabo. Todos sin éxitos por las insuperables dificultades técnicas, económicas y geopolíticas, ya que no todas las grandes potencias mundiales quieren colaborar en este proyecto espacial.

La idea del viaje a Marte surgió por parte de Estados Unidos durante la Guerra Fría, entre este país y la Unión Soviética. Wernher von Braun realizó el primer estudio técnico detallado de un posible viaje a Marte en el año 1952. La idea era enviar una flota de diez naves con 70 tripulantes cada una, que llevarían tres aeronaves con alas que aterrizarían en Marte como un avión comercial.

Esta idea no tuvo éxito debido a la economía entre otras cosas. Aunque hubo varios intentos, tanto de los rusos como de los estadounidenses, ninguno tuvo éxito, no se tenía el dinero y los materiales necesarios, además de que algunas misiones eran insostenibles.

De la sonda espacial Perseverance a la misión tripulada

Ya en febrero de 2021, aterrizó el Rover Perseverance, un robot explorador, cuya función es buscar indicios de la vida en el territorio marciano, recoger datos del pasado geológico y registrar sonidos de la superficie de este planeta. El Rover Perseverance ya ha depositado cuatro de sus 10 tubos de muestra sobre la superficie de Marte. La NASA informó, que el plan de traslado de las muestras de Marte a la Tierra está completado en un 40%. De salir todo según lo previsto, polvo, tierra y rocas marcianas serán traídas a la Tierra en el 2033.

Ahora, la NASA se propone enviar dos astronautas a Marte la próxima década para una estancia de un mes en la superficie del planeta rojo, a bordo de un rover presurizado, es decir, un vehículo de seis ruedas que mantiene la presión atmosférica normal dentro de él. La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (Jaxa) y Toyota han decidido acelerar los estudios de un rover lunar presurizado. La tripulación consta de cuatro astronautas, dos de los cuales quedarán en órbita después de un viaje de 500 días. Dispondrán de 25 toneladas de suministros depositados previamente por una misión robótica. Esta primera misión tripulada al planeta rojo tendría lugar a fines de la década de 2030 o sobre 2040, según dicen los directores de esta.

Numerosos avances para todos

Cuanto más innovemos, más posibilidades habrá de completar esta misión, y de llegar a lograr más proyectos futuros, tanto espaciales como medicinales o investigaciones científicas. Yo creo que vamos a obtener muchos beneficios de Marte, bajo sus suelos seguro que hay materiales nuevos, resistentes y más funcionales. Me fascina la increíble mecánica que van a utilizar para hacer los cohetes. Si ya es impresionante la estructura del cohete tripulado que enviaron a la Luna, no me puedo imaginar el que enviarán a Marte.

La Tierra va navegando por el universo, y con ella, todos nosotros.