Más bicis y patinetes y menos humos a las puertas de los institutos en Aragón. Los cambios en movilidad se dejan notar también en las aulas y centros educativos de la comunidad, donde cada vez más estudiantes utilizan medios de transporte sostenibles para ir a clase y moverse por la ciudad.

Un ejemplo lo encontramos en el IES Miguel Catalán de Zaragoza a la salida de clase. Dos estudiantes de 3º de ESO hacen aparición con sus patinetes eléctricos. "Vivimos en las Delicias y los usamos para venir al instituto. En transporte público tardamos media hora y así nos cuesta 10 minutos", explican.

El ahorro de tiempo es uno de los principales motivos por los que los jóvenes hacen uso de las dos ruedas en sus desplazamientos al instituto. "Así puedo dormir más rato por la mañana", comenta Saray Andrés, alumna de 4º de ESO del centro, que lleva acudiendo en bici a clase toda la Secundaria. Lo mismo que Marcos Lamata, estudiante de 2º de ESO: "A mí me cuesta mucho levantarme por las mañana, así puedo dormir más y llego antes".

El ahorro de tiempo, principal motivo de los jóvenes para moverse en bici

Otro de los puntos a favor pasa usar este medio de transporte en el IES Miguel Catalán es lo bien comunicado que está el centro con un carril bici que pasa por la misma puerta, así como la seguridad de los aparcabicis que hay nada más entrar. "Una vez que aparcas cierran las puertas, así no hay peligro de que te roben", comenta Marcos.

Saray recomienda a otros jóvenes usar la bicicleta para ir a clase porque "es cómodo, rápido y además cuidas del planeta", y afirma: "Se nota que cada vez se usa más porque a veces los aparcamientos del instituto están llenos".

Sin embargo, también hay quien no ve claro lo de hacer deporte tan temprano. "Me daría más pereza venir a clase en bici que andando", admite Carla, una alumna de 2º de ESO que queda todas las mañanas con sus amigas para venir juntas a clase . Lo mismo opina Nayma, estudiante de FP de un centro cercano. "No me veo pedaleando a las 7 de la mañana. Prefiero venir en autobús, que tardo 10 minutos", indica.

"Mis padres me dicen que venga en bici, pero como vengo con ellas andando, explica una de las amigas de Carla. "A mí no me importaría venir en bici", confiesa una. "Y a mí tampoco, si viniéramos todas", le replica otra.

"Muchos estudiantes y docentes vienen a clase en bicicleta y cada vez más, en patinete"

En el interior del IES Miguel Catalán su director, Ricardo Flores, corrobora los cambios en la movilidad de los jóvenes aunque con matices. "Muchos vienen a clase en bici y cada vez más, en patinete, lo cual para la movilidad está muy bien, pero no tanto para el ejercicio físico".

Según Flores, el instituto tiene la suerte de estar en un "barrio remodelado, seguro para ir en bici y con muchos carriles", lo que facilita la movilidad de los 1.700 estudiantes que acuden a diario a sus instalaciones, mañana y tarde.

Al auge de la bici ha contribuido además el programa Catacleta, coordinado por el profesor Carlos Orea, cuyo objetivo es incentivar que tanto el profesorado como los estudiantes acudan a clase en este vehículo a través de distintas salidas y charlas en el aula, en la asignatura de Educación Física, en las que se enseña cómo circular y se incide en aspectos como el uso del casco.

El proyecto STARS en Secundaria

Fomentar el uso de la bicicleta para ir a clase es también el objetivo del Proyecto STARS que el Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla desde 2017 en diversos colegios e institutos de la capital aragonesa. En la actualidad forman parte de la red siete centros de Secundaria, entre los que se encuentra el IES Ítaca del barrio de Santa Isabel, que lleva trabajando en él tres cursos.

Una de sus responsables, la profesora de Educación Física Cristina Cuenca, detalla que el fomento de la movilidad sostenible, autónoma y activa es una prioridad en el centro, que es "referente en ciclos formativos de actividad física y deportiva" y donde "la bici está muy presente".

En el marco del proyecto se realizan diversas actividades. Una de las clases de 2º de ESO es el grupo embajador STARS, que recibe formación por parte del proyecto y se encarga de difundirlo al resto de grupos en las horas Tutoría.

Dentro del instituto también hay un rincón STARS decorado con carteles informativos, y cada trimestre se realiza una salida y talleres para trabajar diversos contenidos, que van desde la mecánica, a las normas de circulación o el diseño de recorridos seguros en los barrios.

El profesorado también recibe formación y asesoramiento. Como resultado, el centro ha solicitado al ayuntamiento la colocación de pasos de cebra para mejorar la seguridad vial en el entorno del instituto, que cuenta con diez rutas de autobús.

Con todo ello, Cuenca asegura que "cada vez hay más bicis en los aparca bicis y nos encontramos cada vez menos alumnos que nunca han montado en bici o que tienen un dominio muy básico de la bicicleta".