¿Sabemos cómo actuar ante un incendio?

El incendio ocurrido hace tres semanas en un edificio de viviendas del barrio de Campanar en Valencia, en el que murieron 10 personas y más de 130 familias perdieron sus casas devoradas por las llamas, ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de la prevención frente al fuego y de saber cómo actuar cuando se produce un incendio.

Según el jefe de intervención de bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Manuel Martínez, hay mucho desconocimiento de la población sobre qué hacer cuando se da esta situación. "No es un tema que preocupe mucho a la gente, todo el mundo piensa que a él no le va a pasar, que son cosas que les ocurren a otros. Por lo general, la sociedad no está preparada para actuar", explica.

Para este bombero, todos tendríamos que estar entrenados para saber cómo apagar un pequeño incendio con seguridad. "Si no se puede, una de las acciones más eficaces es cerrarle la puerta al fuego. Es una de las cosas más importantes que vemos que la gente no hace", asegura Martínez, que pone el ejemplo de un incendio en una cocina en la que se deja la puerta abierta, y el humo y las llamas se propagan rápidamente por todas las dependencias de la casa.

Bomberos en el incendio de una vivienda en Zaragoza. / CHUS MARCHADOR

Encerrar el fuego (puertas y ventanas) donde se haya producido para evitar que se extienda, es una de las primeras medidas a tomar para controlar los riesgos ante un incendio. Martínez recuerda que el humo es lo más peligroso. "Si se escapa puede llegar muy lejos y es lo que va a provocar situaciones de peligro", indica.

De hecho, el humo mata más que el fuego. "La mayoría de fallecimientos en incendios se producen por inhalación de humo. Es muy tóxico y con solo dos o tres bocanas se puede perder el conocimiento", advierte el jefe de intervención del cuerpo de bomberos de la diputación.

"La mayoría de fallecimientos en un incendio se producen por inhalación de humos"

Por ello es importante ponerle barreras para contenerlo colocando toallas húmedas debajo de la puerta, y no bajar por las escaleras si están invadidas de humo, ya que "estamos más seguros en nuestra vivienda que evacuando", resalta. En caso de vernos totalmente envueltos, el especialista recomienda desplazarse a gatas por las zonas bajas por donde el aire es más limpio, ya que el humo es aire caliente y sube hacia arriba.

¿Qué hacer ante un incendio en el colegio o instituto?

Si el incendio se produce en un colegio o instituto, las recomendaciones son las mismas que para una vivienda. Todos los centros educativos cuentan con planes de autoprotección y de emergencia y evacuación para prevenir y controlar los riesgos ante un incendio y dar una respuesta adecuada ante posibles situaciones de emergencia.

Martínez señala que en estos casos es fundamental entrenar mediante simulacros, y recuerda que todos los centros tienen que hacer uno en el primer trimestre del curso. Además, "estos deben repetirse todos los años, ya que siempre hay docentes o estudiantes nuevos que desconocen cómo son los edificios", indica.

Algunos centros educativos piden la colaboración de los bomberos para realizar este tipo de ejercicios, con el fin de observarlos y proponer mejoras de evacuación, así como para impartir charlas de asesoramiento a docentes y alumnado.

El caso de Valencia, un incendio excepcional

Aún con todo, según el bombero de la Diputación de Zaragoza, incendios como el visto hace unas semanas en Valencia son totalmente excepcionales. "La propagación por fachada no es nada habitual. Todos los cuerpos de bomberos nos hemos visto muy sorprendidos", afirma.

La rapidez con la que se extendieron las llamas, que en apenas dos horas arrasaron un complejo de 131 viviendas, lleva también a plantearse la siguiente pregunta: ¿Son seguros los edificios en los que vivimos?

El fuego del edificio de Valencia se propagó por la fachada, lo cual no es habitual. / JORGE GIL / EUROPA PRESS

Para Martínez no cabe duda al respecto. "La normativa en España se ha endurecido, el Código Técnico de Edificación que regula cómo están construidos los edificios es muy estricto y los materiales son bastantes seguros", detalla.

De hecho, el bombero llama la atención sobre un dato muy significativo: "España es uno de los países de la UE con menos fallecidos en incendios por millón de habitantes, y esto es gracias a los materiales de construcción y a la mejora en la legislación en materia de protección de incendios".

"España es uno de los países de Europa con menor índice de muertes por incendio, gracias a los avances"

En Aragón y Zaragoza, la situación es buena. Tal y como recuerda Martínez, la capital aragonesa tiene una de las ordenanzas más estrictas en materia de prevención de incendios, debido también a los graves siniestros que ha habido en la ciudad en el pasado, como el del Hotel Corona o el de la Discoteca Flying.

Por otra parte, destaca que "los incendios representan menos de la mitad de las intervenciones de los bomberos", que incluyen todo tipo de rescates, actividades de prevención, achiques de agua , etc.