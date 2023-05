Un café con los candidatos del PP (II): Sin áreas vetadas a Vox; el PP quiere "todo el gobierno"

No hay nada que dé más alergia en la campaña que hablar de los posibles pactos postelectorales. Ni el candidato a la DGA del PP, Jorge Azcón, ni la alcaldable del PP en Zaragoza, Natalia Chueca, soltaron prenda de cuáles serán sus preferencias. Aunque todas las encuestas anticipan que tendrá que haber acuerdos el día 29 de mayo, Azcón y Chueca insistieron en no desvelar sus cartas y en que pelearán por un "gobierno en solitario" hasta el último minuto. Lo hicieron en el café organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, donde a preguntas de los redactores del diario profundizaron en sus costumbres electorales y se dejaron interrogar también por el futuro inmediato al cierre de las urnas.

¿Tiene pensado Natalia Chueca qué área le vetaría a Vox, en el hipotético caso de que puedan formar Gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza? "Es que no valoro la opción de gobernar con Vox", dice sin perder la sonrisa, pero con contundencia. "Ni muchísimo menos pienso en el reparto de áreas. Lo que voy a proteger es el ayuntamiento entero", dijo la candidata del PP, a la espera de que la aritmética le pueda quitar la razón... y con la vista puesta también en que en una segunda vuelta puede ganar la lista más votada en el Ayuntamiento de Zaragoza.

También esquivó la pregunta Azcón. "El PP va a ganar, voy a intentar que haya una mayoría alternativa a Lambán e intentaré un Gobierno en solitario del PP porque es más sencillo llegar a acuerdos parlamentarios que de gobierno", convino. Y con las repreguntas sobre que Vox vienen pidiendo entrar en los Gobierno y porque es previsible que necesiten de sus votos... El líder del PP echó la pelota a otro tejado: "Creo que Vox va a tener un problema. ¿Van a hacer presidente a Lambán?", se preguntó.

¿Y sobre la leyenda urbana y las malas lenguas que hablan de un pacto entre el PP y Teruel Existe, el socio al que todos buscan en esta reñida pugna? Pues dijo Azcón que nada de nada. "Es una leyenda urbana. Totalmente. Eso solo le interesa decirlo al PSOE, a la Chunta y a Podemos", agregó.

Así que se quedaron con las ganas los periodistas de descifrar el enigma de los pactos antes de tiempo. Pero todo llegará. Lo que aseguró el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón es que hablará "con todos". "Algo de capacidad negociadora y de diálogo tendré si se me atribuye haber liderado lo que se llamó la revuelta de los alcaldes, con representantes de todos los partidos...", dijo Azcón, que pidió "respetar la voluntad de los aragoneses".

La porra electoral

A la espera de conocer los resultados de las urnas, el encuentro entre café y pastas dio para compartir alguna quiniela y alguna porra electoral. La candidata a la alcaldía de Zaragoza firmó la suya y la entregó a EL PERIÓDICO, que solo la dará a conocer tras las elecciones. Unos resultados que, sin duda, le favorecen, y dejan a alguno por el camino. A Azcón se le puso sobre la mesa un resultado electoral que deja la puerta abierta a un Gobierno de cualquier signo... Y rechazó firmarla, pese a que le ponía en buena posición. "Creo que la puedo mejorar", comentó. La ambición en la recta final antes de que se abran las urnas no falta.

También existe la posibilidad de que los votos de los aragoneses les dejen en la oposición. El veterano Azcón sabe lo que es ser elegido pero no gobernar. De hecho, desde que es concejal en la capital aragonesa hace un par de décadas, esta ha sido su primera legislatura gobernando. Y asegura que "sin ningún género de dudas" se quedará en la oposición "los cuatro años en las Cortes" si no logra llegar al Pignatelli. Lo mismo dijo Chueca, aunque matizó: "Estoy convencida de que eso no va a suceder".

Los dos se despidieron con un deseo: que un encuentro como este sirva para "acercar la política a la ciudadanía". "La desgracia es que la política no sea más atractiva para que más gente con valor se dedique a ella. Los políticos tenemos la primera responsabilidad en la desafección política. El 99% de la gente que se dedica a la política es buena gente y tiene ganas de defender el interés general", concluyó Azcón, para cambiar un poco el tono habitual de la campaña electoral.