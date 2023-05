Había nervios y contención en el cuartel general del PP, pese a las encuestas que les daban la victoria. Hasta que no alcanzaron los 28 diputados los populares no respiraron tranquilos y comenzó a sonar el himno de esta campaña: People have the power con un sonriente, exultante y ya más que presidenciable Jorge Azcón acompañado de su apuesta de éxito para la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca. Ambos, acompañados por decenas de militantes, votantes y del resto de miembros de su equipo recorrieron un salón en el que se había puesto a enfriar, por si acaso, cava Reyes de Aragón brut reserva.

Desde el escenario, Azcón no pudo evitar gritar: «Hemos ganado las elecciones»; dejando a más de alguno casi sordo, aunque a nadie de los allí presentes le importó porque todos tenían ganas de gritarlo y así lo hicieron. «Lo primero que voy a hacer es agradecer a todo el mundo porque es un día para estar agradecidos», afirmó al tiempo que aseguró: «Vamos a reclamar la formación de gobierno. El PP va a tener la iniciativa de gobernar y el que va a tener la presidencia de todos aragoneses. Esta semana me pondré en contacto con todos representantes de las formaciones políticas. De mayor a menor, el diálogo y la posibilidad de hablar con todas las formaciones es el paso lógico a lo que no existe alternativa que es un Gobierno de Aragón del PP». Azcón quiso dejar claro un mensaje que sonó al popular andaluz Juanma Moreno: «La victoria del PP es una victoria de un cambio moderado, centrado y que tenemos un único y exclusivo objetivo y es mejorar la vida de los aragoneses. Vamos a gobernar para todos». Y si Azcón no cabía de gozo menos aún Chueca que rozó la mayoría absoluta. «Quiero decirle a todos zaragozanos que no les vamos a decepcionar, que vamos a cumplir y gobernar para todos los zaragozanos. Vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho durante estos cuatro años, llevando el modelo del PP de Zaragoza a todo Aragón. Es el primero de los últimos días de Sánchez», señaló mientras se emitía en directo su discurso en las redes sociales porque si algo ha dejado claro es que ha sabido revolucionar el marketing político en Aragón. La noche electoral fue para el PP histórica en muchos aspectos y, entre ellos, que las tres capitales de provincia las van a gobernar tres mujeres. En Zaragoza Natalia Chueca consiguió 15 concejales a uno de la mayoría absoluta; en Huesca Lorena Orduna alcanzó el compromiso de los oscenses hasta alcanzar los 12 ediles azules y en Teruel la actual alcaldesa Emma Buj revalidó mando con 11 concejales y mayoría absoluta. Un hito en femenino que destacó Jorge Azcón, quien no pudo evitar hablar de Luisa Fernanda Rudi por ser la primera alcaldesa de Zaragoza, la primera presidenta del Congreso de los Diputados y la primera presidenta del Gobierno. Un guiño que hizo romper en aplausos a todo el auditorio presente y muy especialmente de las mujeres que acompañaban a Rudi en un lateral del escenario, las populares Mar Vaquero; María Navarro y Ana Alós, así como de la esposa de Azcón, Ana, y su hija Belén. También de su sucesora Natalia Chueca.