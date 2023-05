Cierto es que Chunta Aragonesista ha sido la única formación de izquierdas que ha mantenido sus tres disputados en las Cortes de Aragón, pero el dato «en absoluto es un consuelo». Con gesto serio, el candidato de CHA al Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha calificado este domingo de «mal resultado, sin paliativos» los datos conseguidos en las urnas, donde la formación aragonesista ha perdido más de 9.000 votantes en estas elecciones (32.836 papeletas) frente a las de 2019 (41.879).

Tras permanecer en la sede de CHA durante prácticamente toda la tarde, a las 23.15 horas y con el escrutinio muy avanzado Soro hizo acto de presencia en el Anfiteatro de Zaragoza, donde le esperaban afiliados y simpatizantes. Recibido con aplausos y con palabras de ánimo, el candidato saludó a todos sus compañeros, pero lo hizo sin cambiar un gesto que denotaba decepción. «Es evidente que estamos ante un cambio de ciclo. Mantenemos los tres disputados, pero va a ser en un contexto muy complicado porque no habrá un gobierno progresista ni habrá aragonesismo en el Gobierno de Aragon», señaló Soro.

Secundado por Miguel Jaime, Isabel Lasobras y Joaquín Palacín, Soro alertó «de los cuatro años de retroceso que nos esperan» debido al «tsunami de la derecha y la extremaderecha», dijo. «Ese tsunami también ha llegado a Aragón y nos preocupa muchísimo por el retroceso en lo social y me temo que también en lo democrático, pero es lo que ha decidido la ciudadanía y esto también es la democracia», indicó.

Reflexión y autocrítica

Soro quiso ensalzar la campaña que ha hecho CHA por el territorio durante estas semanas, pero también advirtió de que ha llegado el momento de hacer autocrítica. «Hemos hecho una campaña en positivo de la que me siento muy orgulloso, pero no ha podido ser. No hemos cumplido los objetivos que nos marcábamos y ha llegado el momento de que hagamos una reflexión profunda en la izquierda. Desde el aragonesismo y desde CHA vamos a seguir trabajando muy duro y haciendo lo que llevamos haciendo casi 40 años», puntualizó Soro.

Otra vez fuera del Ayuntamiento de Zaragoza Chunta Aragonesista, de la mano de Chuaquín Bernal, aspiraba a llevar «un soplo de aire fresco» al Ayuntamiento de Zaragoza, pero por segundo año consecutivo la formación aragonesista no ha logrado ni un solo concejal. «Evidentemente, tengo que reconocer que el resultado no es bueno. La idea era superar el 5% y que el aragonesismo de izquierdas volviera al ayuntamiento, pero no ha sido posible. A partir de mañana tenemos que hacer una autocrítica necesaria», dijo Bernal con gesto serio. La formación logró 15.757 votos en Zaragoza (4,74%), un dato ligeramente superior al alcanzado en 2019, con 15.511 (4,68%). «Ha sido la mejor campaña que hemos hecho en mucho tiempo. Estoy muy orgulloso y agradezco la motivación de los hombres y las mujeres de CHA, que han peleado voto a voto, persona a persona, durante más de dos semanas. Es cierto que la izquierda y la ultraderecha han estado muy fuertes en la ciudad de Zaragoza y no han dejado prácticamente hueco para nada más», reconoció Bernal, quien fue recibido con aplausos y palabras de ánimo a su llegada.

El diputado, que cuando terminó su intervención se fundió en un cariñoso abrazo con Chuaquín Bernal, el candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, quiso hacer valer el trabajo del grupo parlamentario, de los alcaldes del partido en el territorio y de los concejales para recuperar el terreno perdido en los próximos años. «En algunos casos, por un puñado de votos no han entrado en algunos ayuntamientos», detalló.

Soro garantizó que harán «todo lo posible» por tener un Aragón «que cuide de su gente, un Aragón solidario, y a pesar de lo complicado que va a ser estaremos ahí. Seguiremos con fuerzas y las mismas ganas de siempre», detalló.