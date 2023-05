Afronta Ciudadanos unas elecciones radicalmente distintas a las de 2019, cuando optaban a ser la tercera fuerza política en Aragón y en España. Todo ha cambiado con un partido en descomposición y el reto de la supervivencia lo ha asumido Carlos Ortas (Huesca, 1979), el presidente de Cs en Aragón y número uno por Zaragoza de la coalición con Tú Aragón.

Pongámonos en lo mejor. Sacan representación en las Cortes y la cosa está reñida. ¿Con quién pactarán?

Somos un partido de Gobierno, tenemos un programa para gobernar. Nuestros pactos se basarán en cuáles son nuestras posiciones y defenderemos la conciliación de las familias, reformas en Sanidad y Educación y de la propia Administración para agilizar los trámites.

Son un partido de Gobierno que en la última legislatura quiso quedarse «en la oposición útil». ¿Fue un error?

Desde el momento en el que me piden que lleve al partido en las mejores condiciones posibles hace cinco meses no he querido mirar atrás. Entré con unas ideas claras y esas son las que voy a tratar de llevar en el partido.

Usted era una de las voces críticas de la plataforma Somos Ciudadanos que reivindicaba un cambio. Muchos de ellos acabaron en el PP, pero usted se quedó para esa transformación. ¿Hasta qué punto se ha ejecutado?

Nosotros pedíamos convocar una asamblea general extraordinaria lo antes posible y cuando yo entro a dirigir el partido hacía ya cinco meses que se había producido esa asamblea.

Pero pedían un cambio.

Lo primero que debíamos tener era un proyecto, no gente en la duda, en la indefinición. Desde el cambio de caras, o llámalo equis, existe un proyecto con el que salir adelante.

Hubo caras, como la de Daniel Pérez Calvo, que se quedaron y cuya candidatura a la Alcaldía de Zaragoza ha sido propuesta por la dirección de Madrid. ¿Ha mandado demasiado Madrid sobre Aragón?

Es un formato. Ciudadanos es como es.

"El fondo de cohesión territorial es una buena política pero no se puede avanzar a ritmo de 40 pisos al año. Queremos más alquiler asequible pero sin una intervención del mercado"

¿Qué políticas hubiera hecho Ciudadanos distintas a las del último Gobierno de Aragón?

Hay reformas en Salud y Educación que hay que afrontar. Queremos que los aragoneses puedan conciliar, la gratuidad de las escuelas de cero a tres a años, avances hacia la supresión del impuesto de sucesiones o igualar el impuesto de patrimonio con el resto de España: una reforma fiscal porque el dinero debe estar en el bolsillo del contribuyente. En definitiva, apuestas valientes.

Ha sido muy crítico con el impulso a la vivienda ejecutado desde el cuatripartito.

Yo he dicho que el fondo de cohesión territorial era una buena idea. De hecho, surge de una proposición no de ley que nosotros presentamos al principio de la legislatura. La gente quiere vivir en los municipios pero no hay vivienda. Es una buena idea pero que debe dotarse de mayor presupuesto. No podemos ir tan lentos, a ritmo de 40 viviendas al año para 731 municipios. Es una buena política pero debemos ser más ambiciosos.

Es un asunto transversal de la campaña: viviendas de la Sareb, avales del Gobierno, alquiler asequible promocionado por la Administración. ¿Ese intervencionismo del mercado es la política adecuada para Cs?

No somos partidarios de intervenir en el mercado pero sí de facilitar la seguridad. Hemos estado gobernando en Madrid, donde hemos sacado un plan para que las personas que tienen miedo a poner su vivienda en alquiler reciben incentivos económicos de la Administración para ceder vivienda para alquiler asequible.

Más temas transversales: unión de estaciones.

Somos proclives a un amplio dominio esquiable, pero hay que hablar con todas las asociaciones ecologistas y con el territorio. Yo soy el primer defensor de la montaña: hay opciones que permiten que no haya afecciones en el medio, como el telecabina 3S, que solo tiene dos o tres apoyos, y que ya se ha puesto en marcha en Italia o en Andorra.

Renovables.

Hemos pedido muchas veces crear un mapa en Aragón que determine exactamente donde se pueden instalar parque de renovables y dónde no. Por supuesto, hay que escuchar al territorio, a la ganadería y a los usuarios de los regadíos. Hay que avanzar contra la dependencia energética, pero avanzar de forma ordenada.

Está respondiendo entre la equidistancia y la ecuanimidad…

Por eso soy de centro.

... por eso quiero preguntarle por sus líneas rojas para pactar.

Queremos que haya políticas alejadas de los extremos. Lo bueno de ser de Cs es que puedes optar a todo.

¿No hay líneas rojas?

Somos defensores de los derechos y libertades de las personas, como los del colectivo LGBTI, cosa que algunos partidos conservadores quizás no compartan. Como vamos a ser decisivos, primaremos la libertad de las personas. Vamos a intentar que las políticas nazcan del centro.

Teruel Existe puede captar buena parte de ese voto de centro que llevó a Ciudadanos a sus días de gloria.

Teruel Existe ha sabido llevar algunas reclamaciones históricas, sobre todo en materia de infraestructuras. Nosotros con Cs-Tú Aragón representamos a todo el territorio de Aragón, no queremos centrar solo las políticas en una provincia.

¿Cuánto tienen que agradecerle a Tú Aragón el hecho de que hayan presentado 120 listas?

Habrá aproximadamente unas 40 listas de Cs, como Jaca, Teruel o Barbastro, 70 de Tú Aragón y otras que son mixtas. Hemos sido complementarios.

Vista la tendencia al alza que le dan las encuestas al PAR. ¿Creen que se han equivocado de socio de coalición?

Entablamos conversaciones con Tú Aragón y en aquel momento el PAR absorbió la Plataforma Liberal Aragonesa (la que encabeza Ramiro Domínguez). Dijimos que íbamos a hablar con todo el mundo y anunciaron el acuerdo con ellos por lo que entendimos que no querían llegar a un acuerdo. También es cierto que en la dirección nacional había ciertas reticencias por las sentencias judiciales del PAR y decidieron esperar un tiempo prudencial.

¿Fue una cosa más de Madrid o de la dirección de Aragón?

Cuando entré como presidente dije que quería hablar con todo el centro político en Aragón. Madrid quiso esperar y es lógico, la sentencia era inminente.

Pongámonos en el peor escenario. ¿Qué le ocurrirá a Cs si no saca ningún diputado en las Cortes?

Seguirá habiendo representación en ayuntamientos, comarcas, diputaciones provinciales y en el resto de España. El partido liberal en Alemania desapareció del parlamento y cuatro años después estaba en el gobierno. Aunque ni me planteo ese escenario: estoy seguro de que sacaremos representación y seremos decisivos.