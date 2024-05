Tomás Guitarte: "Nos ubicaremos en un grupo parlamentario u otro en función de los resultados en Europa"

Apenas quedan diez días para las elecciones europeas. Poco más de una semana de campaña en la que el tiempo es oro, y candidatos como el turolense Tomás Guitarte, lo saben. Consciente de la dificultad de lograr un escaño en Europa, el político aragonés se encuentra de gira electoral por el territorio español. El objetivo: que la gente sepa que la opción de Existe, valga la redundancia, existe.

En apenas diez días se celebran las europeas. ¿Qué sensaciones tiene?

Estamos notando que hay una receptividad muy ilusionante sobre este proyecto. Nos da algo de lástima no haberlo impulsado con más tiempo, pero vemos que las personas que nos escuchan son muy receptivas, porque creen que es necesario un proyecto de este tipo.

Menciona que deberían haber presentado antes el proyecto. Al final, conseguir un escaño es muy complicado, en 2019 fueron necesarios más de 300.000 votos. ¿Cree que esa tardanza puede lastrarles, o es optimista?

De lo que estamos convencidos es de que, si realmente saben que está la opción de Existe, tenemos garantizado el escaño. La dificultad está en hacer que la ciudadanía sepa que esta opción existe, que se puede votar en toda España, y eso es en lo que estamos volcados. Estamos notando también un reconocimiento a la labor que Teruel Existe realizó la legislatura pasada en el Congreso y en el Senado. Aunque no éramos plenamente conscientes, buena parte de la ciudadanía española se sintió representada, pese a que éramos un partido provincial. Se sintieron identificados con el modelo de país que se desprendía de nuestras propuestas. Un país en el que todo el mundo tuviese una oportunidad de desarrollo, que no estuviese condicionado a emigrar forzosamente. Esa voz no se debe perder, merece la pena el esfuerzo por consolidar una nación de este tipo.

Son unas elecciones clave porque, por primera vez, los partidos euroescépticos pueden ser decisivos. Ustedes se definen como una coalición transversal, y usted mismo ha dado apoyos puntuales a Pedro Sánchez, en el Congreso, y a PP-Vox en las Cortes. ¿En qué grupo se va a ubicar Existe si sale elegida?

En el Parlamento Europeo siempre ha habido dos grandes opciones ideológicas. Pero, después de cada legislatura, se recomponen una serie de grupos en función de los resultados. Lo que tenemos claro es que no nos vamos a ubicar en ninguno de los extremos, no somos partidarios de polarizar la política. También está la figura del diputado no adscrito, pero entendemos que tiene menos capacidad de influencia. Cada uno en la coalición puede tener su ideología o sus afinidades personales, pero nos hemos propuesto dejar eso de lado para apostar por los consensos, frente a la polarización y el sectarismo político. Nos ubicaremos en un grupo u otro en función de los resultados. En este momento, no podría decirle dónde vamos a adscribirnos.

¿Y es posible una decisión así en una Europa tan polarizada?

Nosotros trabajamos por objetivos y por proyectos más que por una cuestión ideológica. El posicionamiento ideológico acrítico nos repugna, porque da la impresión de que determinadas formaciones políticas nos piden a los ciudadanos que les votemos por el simple hecho de ser progresistas o conservadores, sin juzgar si lo hacen bien o mal. Ese sentimiento crítico ciudadano es imprescindible para la mejora de la democracia. Lo que defendemos es una obligación para la izquierda y para la derecha. Normalmente los grandes partidos se quejan de la polarización pese a que son quienes la provocan, porque saben que sacan beneficios electorales. En los debates no estamos viendo discusiones sobre el destino óptimo para los fondos europeos, sobre la PAC o sobre una sanidad sostenible. Lo que vemos son discusiones estériles, y esto es algo más serio que un circo.

Encabeza, desde Aragón, una coalición que agrupa a electores de todo el territorio.

Debemos poner en valor que es la primera vez en la historia que Aragón lidera un proyecto de ámbito nacional. No solo porque el número uno sea aragonés, sino porque hay ocho candidatos más en la lista y porque sus principios inspiradores se basan en todo aquello que Teruel Existe ha estado defendiendo durante los últimos 20 años. Nuestra candidatura es la única que garantiza de verdad que Aragón sea escuchado si llega al Parlamento Europeo.

¿Y qué plantea Tomás Guitarte para Aragón en Europa?

Defendemos políticas específicas que nos afectan directamente, como la sectorial para la PAC, porque sin fondos europeos la agricultura española prácticamente no existiría. No solo debe reconocerse la producción de alimentos, sino otras funciones que no están retribuidas pero son imprescindibles, como la contribución a la sostenibilidad territorial o a la absorción de CO2. Cosas que la gran ciudad ha entendido que son gratis porque sí. Es imprescindible que siga habiendo agricultores en nuestros pueblos para que no queden aún más deshabitados. También apostamos por la política de infraestructuras, por estar en la red básica del ferrocarril, en las redes básicas de carreteras y autovías. Ha habido un descenso de calidad en la línea que une Zaragoza y Sagunto por Teruel, renunciando a una vía de alta capacidad y altas prestaciones. Y luego están las ayudas al funcionamiento y los fondos de recuperación, que no se pueden desaprovechar y su fin debe ser la cohesión territorial.

El pasado lunes, Abascal volvió a defender el trasvase del Ebro en Zaragoza.

Es obvio que no compartimos esas declaraciones. Una vez más, son un intento de manipular a la gente para ganar su voto. Además, no tiene ningún argumento técnico ni científico detrás. La sequía se ha convertido ya en un problema estructural del país, y en ninguna cuenca hidrográfica sobra agua, con lo cual, la política de trasvases es del siglo pasado. Existe un déficit, no ya para crear nuevos regadíos, simplemente para consolidar los existentes. A Vox le importa muy poco perder apoyos en Aragón si a cambio logran apoyos en comunidades más pobladas. Hay que ser coherente y dejarse guiar por el pensamiento científico, no se puede juzgar el agua solo desde un punto de vista puramente electoral.

En los últimos días, sin embargo, han recibido ataques, como el de Mayte Pérez (PSOE), que les acusa de ser la "muleta" del Gobierno de PP-Vox y de "no servir para nada".

Es obvio que el PSOE turolense no nos ve con buenos ojos. Cualquiera que haya seguido la actualidad política sabe que hemos hecho mucho trabajo. Estuvimos tres años y medio en el Congreso, de los cuales dos fueron pandemia, en los que se avanzó en proyectos y en la consideración del problema de la despoblación muchísimo más que en los 40 años anteriores. Esto obedece más al nerviosismo que tiene Mayte Pérez, porque sabe que quien quiera que se oiga la voz de Teruel en Aragón, Madrid y Bruselas tiene que votar a Teruel Existe.

