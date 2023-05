La 'cara B' de las elecciones: Unas votaciones con ‘spoiler’

A unos pocos días de las elecciones, la gran mayoría de los electores ya conocen el partido que se va a llevar su voto. Otros, los que dudan, repasan los medios de comunicación o hablan con personas cercanas en busca de un convencimiento pleno. Y pocos, muy pocos, no tienen otra opción que la única lista electoral que se presenta en su localidad. O las tan válidas abstención, voto en blanco o nulo.

Este año le ha tocado a los vecinos de Arén, Berbegal, Bonansa y Sahún, cuatro municipios de la provincia de Huesca en los que solo se ha presentado un partido. En los cuatro casos, por curioso que parezca, el Partido Socialista ha sido la formación que ha querido mantener su representación en estas localidades.

Mireia Codina es la nueva líder de los socialistas en Arén, dirigidos hasta ahora por el todavía presidente de la DPH, Miguel Gracia. «Agradezco la confianza de Miguel y su compromiso con todos nosotros», comenta Codina, que afronta estas elecciones con «una tranquilidad enorme». Esa sensación de calma, sin embargo, no quita que su deseo es cosechar el mayor número de votos: «No nos estamos quedando atrás, porque nos preocupa que la gente se quede en casa al haber solo una candidatura». De todos modos, pese a saber el resultado, siguen estando sorprendidos: «Fue algo extraño, porque esperábamos alguna otra candidatura, pero no vamos a ocultar nuestra felicidad».

El mismo sentimiento lo comparte Julián Ferrando, futuro alcalde de Berbegal. «Ya nos había pasado una vez», relata el candidato, que esta misma semana ha organizado un mitin con otras personalidades socialistas que apuntan a las Cortes, «porque hay que seguir movilizando a la gente». Con ocho años ya acumulados como regidor, Ferrando admite que las acciones políticas miran a las autonómicas, «porque este ha sido un territorio tradicional del PSOE pero últimamente estamos viendo como el PP coge fuerza en la zona». Aunque ninguna otra lista haya querido pugnar por el Ayuntamiento de Berbegal, Ferrando trabaja «sin descanso» con su equipo: «A los concejales ya les he dicho que nada de relajación, porque tenemos un programa intenso para esta nueva legislatura y soy ambicioso para cumplirlo todo lo posible».

Otro que sabe qué es ser alcalde, además de saber que lo será en un futuro casi inmediato, es Marcel Iglesias. Con experiencia ya en el gobierno de Bonansa, Iglesias siente la presencia única de la lista como «un respaldo de los propios vecinos del pueblo, que ven que el consistorio sigue en buenas manos».

«Estamos satisfechos, pero aunque se sepa el resultado la gente tiene que ir a votar», señala el candidato del PSOE, que pone el foco fuera del propio municipio: «El 28M es importante porque se vota en las autonómicas, pero también cuentan mucho los votos municipales. Gracias a ellos se eligen órganos como la comarca o la Diputación de Huesca, con los que hay que tener una estrecha relación y que ayudan con la mayoría de los servicios». La campaña, sin embargo, se queda en ese limbo propio de los municipios pequeños, porque «todos los vecinos conocen a los candidatos e, incluso, la mayoría tiene los números de teléfono».

El último de los pueblos que se encuentra en esta situación es Sahún, que tendrá como regidor a José Luis Rufat. «Cuando pasan estas cosas, puedes pensar dos cosas: o que has hecho las cosas muy bien y no puede haber rival, o que la gente no quiere comprometerse en tener estos cargos», resume Rufat, que valora su última legislatura positivamente, porque «se ha cumplido con lo dicho y hemos hecho un buen trabajo».

Contento con lo realizado y alegre por la cómoda situación electoral a la que se enfrenta y preparando el terreno, porque Rufat lo trabaja. «Hemos enviado un escrito solicitando a los vecinos que vayan a votar, para que muestren su apoyo y para que sean conscientes de la importancia que tiene que los pueblos pequeños tengan representación», completa el candidato, que prepara un viaje por el seno de la localidad: «Somos pocos y hay confianza, por lo que voy a ir puerta por puerta para escuchar lo que quieren para el futuro del pueblo los vecinos».