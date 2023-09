El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado las condiciones que Carles Puigdemont ha planteado esta mañana en Bruselas para apoyar al futuro presidente del Gobierno, sea el político conservador o el dirigente del PSOE, Pedro Sánchez. Feijóo ha dicho que la amnistía y el derecho de autodeterminación que pide el ‘expresident’ “ni son aceptables ni son asumibles”. En una rueda de prensa en el Congreso, el dirigente conservador ha dicho que, vistas esas exigencias, el PP se puede “ahorrar” la reunión que él quería que celebraran algunos diputados suyos con los de Junts para hablar del debate de investidura que protagonizará el próximo día 26.

“Si el requisito para que yo sea presidente es comprometer una amnistía que no cabe en la Constitución y es una ofensa a la democracia española, nos podemos ahorrar la reunión. Si quiere hacer matizaciones o enfocar este asunto de otra forma, que nos lo diga (…) Lo más operativo por economía política y procesal es no tener una reunión, porque la respuesta ya la conocen. Es 'no'. Y ya lo siento porque las fuerzas políticas tienen que entenderse, pero no se le puede pedir a nadie asumir la presidencia del Gobierno negando los hechos delictivos con la declaración de independencia”, ha dicho.

Fuentes de la dirección del PP han aclarado que esas "matizaciones" deberían incluir la retirada de la exigencia de la "amnistía", algo que ven imposible, por lo que dan por anulada la reunión prevista con Junts que había levantado ampollas en una parte del partido en Catalunya y algunos diputados en Madrid (como Cayetana Álvarez de Toledo).

Feijóo ha comparecido ante la prensa tras su primera reunión pública con Santiago Abascal, jefe de filas de Vox. “Ni puedo ni quiero pagar ese precio que ha fijado Puigdemont para ser presidente del futuro Gobierno. Me gustaría que Sánchez dijera lo mismo hoy. Es su deber, es nuestro deber por encima de todo. Nunca debimos llegar al extremo de que las condiciones para el Gobierno de España las marque un político que está en busca y captura por la justicia española”, ha argumentado. "Ni Pedro Sánchez se va a atrever a grantizarle al señor Puigdemont una amnistía como requisito previo para ser presidente del Gobierno", ha añadido.

Un presidente "en libertad condicional"

Cree que el jefe del Ejecutivo en funciones, si llega a un acuerdo con el 'expresident', va a estar "en libertad condicional" la próxima legislatura, siempre dependiendo de los siete diputados de Junts.

Feijóo ha pedido a Sánchez que vuelva a pensar en la oferta de pacto que le hizo hace unos días (el PP empezaría gobernando 2 años) para no quedarse en manos de Puigdemont. El dirigente popular ha conseguido que Abascal defienda en público que apoyaría esa 'gran coalición'. Fuentes de la dirección de Vox aseguran que "cualquier cosa con tal de evitar que Puigdemont decida nada".