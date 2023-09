La reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal duró algo más de una hora y sirvió para constatar el apoyo de los 33 diputados para la investidura del líder popular. Los dos dirigentes exhibieron un diagnóstico "compartido" frente a lo que consideran un momento de "excepción nacional y democrática" en palabras del líder ultra y que Feijóo llegó a situar como un "cruce de caminos". "Vivimos en un momento de profundas incertezas. Después de 500 años se pone en cuestión la integridad de España. Estamos ante una anomalía democrática", zanjó el líder gallego.

Abascal fue el primero en comparecer ante los medios de comunicación y no dudó en afirmar que el apoyo de su partido responde a "anteponer el interés de España a cualquier consideración de partido” ante lo que creen que será "un nuevo golpe perpetrado desde el Palacio de la Moncloa" si los independentistas logran imponer [sus condiciones] a su cómplice". En ese sentido, el líder de Vox aseguró que "el intento de investidura [de Feijóo, aunque no tenga los números] ayudará a preparar la resistencia a ese golpe".

Aunque Feijóo evitó reproducir esas palabras, sí reconoció que PP y Vox "coinciden en el diagnóstico y el tratamiento del problema" que se presenta: "Tenemos legítimas divergencias. Pero ha habido respeto y en este caso anteponemos la defensa de la igualdad". De esta forma, los dos partidos de la derecha consolidan una alianza que, como mínimo, llegará al debate de investidura de Feijóo y que, sumados a los escaños de Coalición Canaria y UPN, el líder gallego quiere exhibir como un bloque de 172 diputados alternativos a Sánchez. No conseguirá, salvo una sorpresa mayúscula, los cuatro que le faltan.

La intención de escenificar sintonía fue tal que Abascal incluso evitó criticar la intención del PP de verse con Junts, el partido de Carles Puigdemont. También dijo que Vox no sería "un estorbo" si populares y socialistas llegaran a un acuerdo en los términos que le planteó Feijóo la semana pasada a Pedro Sánchez. Un gesto que Feijóo "valoró mucho" en su comparecencia, consciente de que para Vox era una cesión en su discurso. Cada detalle estaba coordinado.

Sobre lo que no respondió abiertamente Feijóo fue la afirmación de Abascal de que hoy "se abre una nueva etapa de entendimiento" entre las dos formaciones, consolidadas como socios tras los pactos autonómicos, incluido el de la Región de Murcia. El líder del PP quiso circunscribir esta alianza a su investidura, remarcando además que Vox "ha dejado claro" que no entraría en un hipotético Ejecutivo nacional.

La cita de hoy con Abascal, que empezó puntual a las diez de la mañana, servirá para volver a confirmar el apoyo de los 33 diputados de Vox.

“Vox no le echa un pulso al Estado”

Las comparecencias tuvieron lugar poco después de que Carles Puigdemont fijara desde Bruselas las condiciones de su partido para negociar con Pedro Sánchez. Y Feijóo aprovechó para remarcar las diferencias entre los apoyos: “La actitud de Vox es constructiva. Para empezar, no le echa un pulso al Estado”, dijo. “Para el PP la investidura no es una subasta. No estoy sometido a ella ni me voy a someter a un chantaje. Yo no estoy dispuesto a pasar por donde va a pasar Sánchez”, zanjó.

En este punto, y justo después de escuchar a Puigdemont, Feijóo aseguró que “el planteamiento de Junts es inaceptable e imposible”, y que las condiciones (no renunciar a la unilateralidad y exigir la amnistía previa a la investidura) “ni son aceptables ni son asumibles”. “Yo no quiero ni puedo pagar ese precio. Me gustaría que Sánchez dijera lo mismo”, zanjó. Y por eso, después de haber defendido durante semanas que su partido se sentaría con todos los grupos políticos a excepción de Junts, aseguró que "si los planteamientos son los que hizo Puigdemon, nos podemos ahorrar la reunión".