La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y confianza" a los líderes de la Cumbre del G20 respecto a la situación de España y les ha asegurado que el próximo Gobierno estará liderado por Pedro Sánchez.

Calviño ha explicado, en una rueda de prensa en el marco de la Cumbre en Nueva Delhi, en India, que los líderes le han preguntado sobre la formación de Gobierno en España, a lo que ella ha compartido su "confianza" en que el presidente en funciones y líder del PSOE pueda continuar con su "agenda progresista, de concordia y convivencia".

En concreto, ha expuesto que el país se encuentra a la espera de la sesión de investidura a la que se presenta el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien "parece que no va a tener los apoyos necesarios", por lo que entonces, ha apuntado, el PSOE se "pondrá en marcha para tratar de constituir Gobierno".

Con ello, ha querido garantizar a los socios internacionales la "continuidad" de una política española que ha "reforzado el papel del país en todos los foros europeos e internacionales".

Calviño también ha indicado que los líderes del G20 han preguntado sobre el estado de salud de Sánchez, que no ha acudido a la Cumbre por dar positivo a Covid-19. "Todos me han preguntado por el presidente Sánchez de forma tremendamente cariñosa, me han dado los recuerdos y me han dado sus mejores deseos", ha detallado.