ERC ha celebrado este lunes que mañana el Congreso apruebe la ley de amnistía, pero ha avisado de que luchará hasta "el último momento" para incorporar los cambios que llevan su firma y que quedaron fuera del acuerdo de la semana pasada con el PSOE. Lo que en argot parlamentario se conoce como las 'enmiendas vivas'. "No cerramos ninguna puerta. Hablaremos con todos hasta el último momento", ha dicho la portavoz de los republicanos, Raquel Sans.

Las propuestas que Esquerra aún confían en introducir en la ley son la devolución de las cantidades abonadas en concepto de las multas impuestas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley Mordaza', y excluir de la amnistía todos los "actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes" independientemente de que "superen un umbral mínimo de gravedad". Este último punto busca, sin decirlo, dejar fuera a los policías investigados por las cargas del 1-O.

Los republicanos saben que será difícil convencer al PSOE, que desde la semana pasada replica que la negociación ya no se moverá más. Sin embargo, ERC asegura que lo intentará. Eso sí, que los republicanos quieran introducir unos últimos retoques no significa que renieguen de como ha quedado la norma. Al revés. Sans ha dicho que es "una buena ley", "una ley robusta" y "la mejor posible fruto de la necesidad de un consenso". En definitiva, que están contentos de lo que han acabo negociando con el PSOE aunque no sea la ley que el partido de Oriol Junqueras hubiera querido.

Mientras el independentismo exista, la persecución existirá Raquel Sans - Portavoz de ERC

Una vez quede aprobada la norma, ERC no quiere que se dé la imagen que ya está todo solucionado. Los republicanos son conscientes que habrá que lucharla caso a caso porque se encontrará las reticencias de una parte de la judicatura. Un ejemplo claro es el del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. "A los García Castellón de turno no los podemos controlar. Mientras el independentismo exista, la persecución existirá", ha concluido.

Pese a que la batalla para aplicar la amnistía será larga, ERC quiere sacar pecho ya de haberla conseguido. Los republicanos defienden que si se ha logrado es por la estrategia de negociación con el Gobierno que ellos empezaron a defender en 2018 con pocos apoyos. "Nos decían que la amnistía era imposible y mañana se demostrará que sí lo es. Hemos hecho mover al PSOE", ha dicho Sans. Pero la reivindicación de este logro también incluye un dardo a Junts: "También hemos movido a los que no apostaban por la negociación".

Caso Volhov

Este lunes Esquerra también ha mostrado su rechazo a que el juez de Barcelona Joaquín Aguirre haya dictado una resolución en la que impulsa la investigación sobre la presunta trama rusa del 'Procés'. Aunque los republicanos no están afectados por esta causa, igualmente les genera repulsa. "Creo que toda la sociedad es consciente que aquí se está jugando sucio", ha lamentado Sans. Una suciedad que, a su juicio, también está en otras causas como la del pinchazo al móvil del president de la Generalitat, Pere Aragonès.