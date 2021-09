Era uno de los primeros recintos que salieron a licitación pero ha sido de los últimos que han recibido el visto bueno de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón. Se trata del recinto ferial de Valdespartera, en Zaragoza, que abrirá sus puertas el día 8 de octubre para la semana del Pilar. Tendrá un aforo máximo de 13.000 personas (con las restricciones actuales) y habrá cinco accesos distinguidos en los que un sistema informático irá midiendo, a tiempo real, el número de personas que hay dentro del espacio.

No obstante, insisten desde el Ayuntamiento de Zaragoza, las ferias que se montaban antes para las Fiestas del Pilar y que todo el mundo recuerda no serán como las que se han planteado este año, puesto que la pandemia ha obligado a realizar toda una serie de cambios para garantizar la seguridad frente al covid. Además de controles en los accesos, este 2021 no habrá ni Espacio Zity ni fiesta de la cerveza por lo que el ocio nocturno se va a sustituir por el ocio familiar.

Así, en el lugar que antes lo ocupaban las carpas para los conciertos se va a instalar un pequeño circuito para que los más pequeños de la casa puedan aprender las normas básicas de seguridad vial. También se va a montar un simulador de vuelco, el tobogán itinerante más grande de España, así como una tirolina. Sin embargo, por cuestiones de seguridad sanitaria, no habrá hinchables ni atracciones en la que los niños estén revueltos.

Sí que habrá hueco para el circo y para actuaciones infantiles y en total se van a instalar 110 puestos entre hostelería, atracciones y otros elementos. Son 35 menos que los que se montaron en el 2019 dado que van a estar más separados y a ocupar más espacio. La churrería, por ejemplo, dispondrá de una zona contigua en la que los clientes podrán degustar de sus dulces sentados. Se quiere evitar así que la gente coma mientras se pasea por el recinto ya que el uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, tanto para los usuarios como para los feriantes. Desde la organización, al mismo tiempo, se requerirá a los dueños de los puestos que presenten el pasaporte de vacunación antes de abrir.

El recinto de Valdespartera abrirá sus puertas el 8 de octubre y estará durante tres fines de semana. Los precios, como siempre, irán variando y entre semana, una vez pasado el Pilar, se harán ofertas para subirse a las atracciones. Además, el aforo del ferial podrá conocerse a través de las redes sociales para evitar aglomeraciones en las entradas y largas filas. Antes de acercarse hasta allá, los zaragozanos podrán consultar si queda suficiente espacio como para desplazarse. «Hemos mimado mucho la seguridad este año», asegura Javier Molina, encargado de montar el recinto. «Este es un sector muy perjudicado por el covid y el ayuntamiento ha puesto mucho empeño en poder crear este espacio de ocio», zanja el responsable.