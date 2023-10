Interpeñas se queda un año más sin un recinto donde juntar a sus peñas durante las Fiestas del Pilar después de que la promotora con la que había alcanzado un acuerdo, Ribera Music, no haya conseguido la autorización para montar el espacio de conciertos en el Parque Deportivo Ebro, como tenía previsto. El ayuntamiento decidió el martes denegar la solicitud registrada el pasado 3 de agosto. Lo hizo tras la celebración de la junta local de seguridad en la que se desaconsejó abrir un recinto festivo con un aforo de 3.000 personas en estas instalaciones deportivas, que pertenecen al Gobierno de Aragón.

El conflicto tiene visos de acabar judicializado. Ahora que la fundación que gestiona el parque deportivo ha descartado la vía judicial (iban a pedir cautelares para que no se iniciara el montaje), los promotores preparan sendas demandas contra el ayuntamiento y la propia fundación por el daño que les ha ocasionado el conflicto tanto a su imagen como a su cuenta de resultados. «Han dañado nuestra imagen y hemos perdido la confianza de muchas empresas con las que teníamos un contrato para estas fiestas», explican desde la promotora, que estima unas pérdidas cercanas a los «100.000 euros».

El 20 de septiembre, inicio del conflicto

El conflicto explotó el 20 de septiembre, cuando Interpeñas envió un comunicado anunciando que este año, por fin, iban a tener «una carpa» en el Parque Deportivo Ebro. Dos días más tarde, la dirección del parque rechazó a través de un comunicado la carpa y anunció la rescisión del contrato con la promotora. Alegaba que el recinto no tiene capacidad para albergar 3.000 personas ni para acoger una fiesta peñista. Desde ese momento, tanto Interpeñas como Ribera Music han negado que el proyecto incluyera una carpa exclusiva para peñistas, sino que el acuerdo alcanzado era una rebaja en el precio de sus entradas.

Desde entonces, tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Gobierno de Aragón han evitado que la polémica les afectara, negando tener competencias sobre este recinto. «Es un acuerdo privado», respondían. Sin embargo, el pasado 3 de agosto el ayuntamiento ya sabía que la promotora quería crear un espacio de conciertos en el Parque Deportivo Ebro, pero no que iba a buscar a los peñistas como público principal.

También lo sabían en el Gobierno aragonés (entonces con el PSOE en funciones). Ya con el nuevo equipo, la Dirección General de Deporte emitió un informe en septiembre desaconsejando la actividad musical al tratarse de un recinto preparado para la realización de actividades de naturaleza deportiva. Hablaba de la «incompatibilidad». Este informe sirvió de base en la reunión de coordinación de la junta local de seguridad que se celebró el martes, donde se acordó por unanimidad «desestimar» la autorización.

Más información

El concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha explicado que la información recibida por la promotora «era incompleta» por lo que se les requirió más documentación, que nunca llegó. La desestimación municipal se acordó porque no se garantizan el aparcamiento, acceso y evacuación en las condiciones adecuadas. Decisión que, según la promotora, no ha sido notificada. Lorén ha insistidor en que Interpeñas no había solicitado espacio alguno al ayuntamiento. «No han hecho ninguna petición», ha recalcado el concejal, que ha asegurado que «desconocía el acuerdo» al que habían llegado con Ribera Music.

Desde la promotora aseguran que desde el 3 de agosto no han recibido notificación alguna del ayuntamiento, por lo que, transcurrido el tiempo legal -- «30 días hábiles según la Ley de Espectáculos de Aragón», matizan --, entendieron que tenían permisos para iniciar el montaje. La fecha límite era el 15 de septiembre, día en el que comenzaron a cerrar las contrataciones con los artistas invitados y las empresas de hostelería, limpieza, movilidad o seguridad. «Sabemos que el recinto está apartado y tiene muchas peculiaridades que contemplábamos en el proyecto», explican.

Desde Ribera Music están convencidos de que el comunicado «erróneo» de Interpeñas anunciando que iban a tener una carpa propia cuando «no era así» y el del Parque Deportivo Ebro rechazando su proyecto y amenazando con ir a los tribunales han provocado que la venta de entradas haya sido mínima, apenas «300 entradas y 400 abonos». «Con estos números no podíamos montar porque íbamos a pérdidas», aseguran desde la promotora, que en mayo organizó el evento , Molan Los 90 con un aforo de «2.600 personas» en el Parque Deportivo Ebro.

Interpeñas admite su error

Desde Interpeñas, de hecho, admitieron que el comunicado enviado en su día no fue acertado y que en ningún momento el recinto iba a ser para los peñistas. «Ribera Music es el nombre de la carpa que se situará en el Parque Deportivo Ebro». Con esta afirmación encabezaron su comunicado, en el que se decía que «Interpeñas vuelve a tener un punto d encuentro para los peñistas» que «estará abierto a todo el público hasta completar el aforo».

Este miércoles se han reunido de urgencia para analizar la situación y apaciguar los ánimos, debido al malestar que se ha generado entre sus miembros por la desinformación y por las expectativas creadas.

El acuerdo, admiten tanto desde Interpeñas como Ribera Music, consistía en una rebaja de las entradas a modo de abonos.

Ahora tendrán que devolver todas las entradas. La federación de peñas será la encargada de gestionar la devolución de los abonos, mientras que las entradas vendidas se reembolsarán de forma inmediata, aseguran desde Ribera Music.