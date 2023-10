PREGUNTA: Pregoneros e hijos predilectos de la ciudad. ¿Siempre es especial actuar en Zaragoza?

RESPUESTA: Totalmente. Cantar aquí es sentir el calor del hogar cuando estás lejos. Llevamos 14 Fiestas del Pilar estrenando en la Sala Mozart y luego ya giramos por España y todo el mundo. Pero aquí siempre primero. Cuando sales al escenario y, sin haber empezado todavía, los espectadores se levantan y empiezan a aplaudir, sientes que estás donde tienes que estar, con los tuyos. Aunque el público de Zaragoza es exigente y pide resultados especiales, siempre nos tratan con mucho cariño.

P: Presentan un espectáculo titulado ‘El poder de la voz’. En estos tiempos que triunfa el autotune, ¿es b vocal la resistencia?

R: Sí, se podría decir que sí, sí (ríe). Hacemos cosas manufacturadas en un mundo de réplicas y artificios y eso siempre aporta un elemento diferencial. Nuestra voz es pura, natural y sin aditivos. Es vibrante para nosotros utilizar solo la voz sin otro tipo de ayudas. La voz es el mejor instrumento y el más perfecto que tiene el ser humano.

P: ¿Qué novedades trae este nuevo trabajo?

R: Nuestra esencia es siempre la misma, pero siempre tratamos de introducir novedades que sirvan como incentivos, tanto para nosotros como para el público. En este caso, lo más llamativo es la incorporación del coro de 50 voces blancas Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza. Y, como siempre no habrá ningún tipo de instrumento, todas las armonías y los sonidos, así como las imitaciones musicales se hacen con la voz, es nuestro elemento vertebral y diferenciador.

"El humor nos sirve para conectar con el público. No resta, sino que multiplica las emociones que se pueden sentir a través de la música"

P: En vuestros espectáculos siempre ha estado muy presente el humor. ¿Eso no cambia no?

R: No. El humor ha sido transversal y cosustancial a lo largo de la carrera. No es un elemento forzado, pero sí trabajado. Nos hemos formado para ser artistas más completos para sentirnos más cómodos y para poder transmitir mejor. Yo creo que la gente lo agradece y además ya lo espera. Al principio era improvisado. Nuestras presentaciones eran desenfadadas y vimos pronto que eso nos servía para conectar con el público. Si podemos sacar alguna sonrisa e incluso las carcajadas, mejor. El humor no resta, sino que multiplica las emociones que se pueden sentir a través de la música. Acerca el producto al público.

P: A pesar de vuestra dilatada carrera, ¿se siguen poniendo nerviosos al subirse a un escenario? ¿Le queda a b vocal algún reto por cumplir?

R: Sí, siempre tiene que estar ese gusanillo. Si no estuviera sería malo, además jugando en casa. Pero sí que es cierto que la experiencia te va dando un poso y unas tablas que son de agradecer. En cuanto a los retos, por supuesto que nos quedan y además importantes. El primero es que estamos ahora mismo en un proceso de cambios en nuestra formación. Nos ha dejado Alberto Marco y hemos incorporado dos nuevas voces: Satur Rodríguez y Carlos Valledor. Nos están aportando mucha riqueza y diversidad. Normalmente se van alternando, pero aquí en Zaragoza vamos a estar los seis sobre el escenario. Y ahora hemos vuelto a las giras internacionales. Somos de los primeros grupos que ha vuelto a China y Asia tras la pandemia y en el horizonte de nuestros 30 años de carrera tenemos buenas perspectivas para actuar en Europa y en Latinoamérica.

P: De Zaragoza y Aragón al mundo.

R: Eso siempre. Nos encanta hacer patria y hacer a la gente saber, vayamos donde vayamos, que somos de aquí y enseñar la belleza de esta tierra, sus bondades y lo maravillosa que es su gente. Lo recalcamos siempre que hay ocasión.