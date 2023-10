Los cambios estacionales interfieren en nuestras rutinas y nuestros deseos. El otoño, con sus primeros fríos, nos invita a una vida y a una práctica de aficiones más interiores. Por eso, el Ayuntamiento de Ejea programa En otoño, al calor de la cultura, una oferta cultural sustentada en el teatro, la música y alguna otra propuesta novedosa para el público más joven, que se prolongará hasta las vísperas de Navidad, en que se abrirá otro momento cultural. En el Teatro de la Villa y en el Casino España esperan interesantes propuestas que muestran la diversidad y riqueza de las artes escénicas.

La programación se abrió el 21 de octubre con la compañía aragonesa Teatro del Temple, que puso en escena la tragedia griega Edipo, adaptada magníficamente por Alfonso Plou y bajo la dirección de Carlos Martín. El escenario se convertió en un ágora griega donde seis actores, un músico y un coro (cantantes de la Coral Polifónica Ejea que colaboraron en la experiencia) dieron vida a la imperecedera obra de Sófocles.

Continuó la programación el sábado 28 con una gran cantante de canción española, amara Jerez, que ofreció un precioso espectáculo-concierto en homenaje a Rocío Jurado, de título Qué no daría yo . De origen malagueño, Tamara Jérez acumula una larga y reconocida trayectoria en el mundo de la copla, y nos deleitará con algunos de los temas más conocidos de Rocío Jurado. Con su precioso timbre de voz y su demostrada trayectoria musical, emocionó y cautivó con un repertorio perfectamente seleccionado en homenaje a la Chipionera, haciendo un recorrido por todos los grandes éxitos de la Juarado: desde Punto de partida pasando por Como una ola, Como yo te amo, Viva el pasodoble, entre otras canciones que sin duda son parte de nuestras vidas.

HASTA DICIEMBRE

La programación continuará hasta diciembre con Teatro del Alma, otra compañía aragonesa integrada por un equipo artístico de mujeres de gran trayectoria teatral, que el 4 de noviembre presentará Rosita, basada en la obra de García Lorca Doña Rosita la Soltera. Lorca siempre trató, entendió y defendió el mundo femenino y supo plasmarlo en su obra. Fue escrita para criticar el tipo de vida que llevaban muchas mujeres en España que, con el tiempo, las hacían convertirse en «solteronas», un término despectivo utilizado históricamente para definir a esas mujeres «sin hombre».

La Rosita de Teatro del Alma es, pues, una adaptación del texto de Lorca que cuenta la historia de una de tantas mujeres abocadas a la espera, esa espera desesperante que acaba en la soledad más profunda. Un espectáculo preñado de comicidad y de lirismo, un canto a la superación y rebeldía. Respetando siempre las palabras de Lorca, la compañía ha querido aprovechar ese maravilloso texto para mostrar en el escenario su denuncia de la situación a la que la mujer ha tenido que enfrentarse y ponerla en valor una y mil veces.

Pero también habrá lugar para el Teatro Musical con el espectáculo Los 80: una movida de musical, producida por Umbilical Teatro, el 11 de noviembre. Se trata de un divertido viaje musical que hace un recorrido por los momentos históricos, sociales y temas musicales que marcaron a toda una generación. No se puede limitar La Movida a un estilo de música o a una forma de vestir. La Movida la hicieron personas que rompieron con lo estipulado. Este es un homenaje a esas personas y a toda una generación de valientes que lucharon por un futuro con más color, diversidad y sobre todo con más libertad. Podríamos decir que es un canto a la vida, en el que nos invitarán a bailar y cantar al ritmo de canciones como Voy a pasármelo bien, Eloise, Me colé en una fiesta o Bailando, entre otras muchas.

Para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, llegará a Ejea el 24 de noviembre Soledad Felloza y su espectáculo Mariposas, en el que la genial narradora oral presentará un monólogo de humor que pone voz a historias de mujeres que si quieren la luna se la buscan solas. Que no necesitan príncipes, porque ellas son reinas de sus días. Madres o no, jóvenes y no tanto, solas y en pareja, trabajadoras siempre, luchadoras sin perder la capacidad de reír y de reírse de sí mismas. Mariposas de alas frágiles que descubrieron un día que su fortaleza está en volar unidas, dibujando en el cielo y en la tierra el camino que quieren recorrer, sin renunciar a su esencia y a su identidad.

El folclore llegará el 25 de noviembre de la mano del Grupo de Jota Cinco Villos de Bardenas, que trasladan al Teatro de la Villa el espectáculo que quedó pendiente de exhibir en las fiestas y que volverán a mostrar su buen hacer con los cantos y bailes de nuestra tierra.

El teatro volverá a escena con la compañía Producciones D3 el 2 de diciembre y su espectáculo La mariposa de Obsidiana, basada en la novela del escritor aragonés Juan Bolea , una obra de intriga, un ingenioso género que combina thriller, intriga policial y novela negra, que sucede en espacios reconocibles por todos. De hecho, la sinopsis lo dice todo: en su primer día de vigilancia, la guardia jurado del Palacio de la Lonja, donde se viene celebrando una exposición dedicada a sacrificios humanos, es atrozmente asesinada. El crimen es perpetrado de noche, en la soledad del museo, y responde al ritual de los antiguos sacrificios aztecas. Para llevarlo a cabo, el criminal ha podido utilizar uno de los antiguos cuchillos de obsidiana que se mostraban en la exposición. Con la misma arma, arrancó la piel a su víctima, abandonando el cadáver sobre la piedra del sacrificio, en una macabra reproducción de los ritos que históricamente tuvieron lugar en las pirámides aztecas. A partir de ahí, la policía atribuirá el salvaje asesinato a un criminal perseguido por la comisión de otros homicidios recientes, algunos de los cuales se llevaron a cabo igualmente con bárbaras mutilaciones. Sin embargo, la subinspectora Martina de Santo apuntará pronto en otra dirección, eligiendo una línea de investigación.

El programa cultural se cerrará el 9 de diciembre en el Casino España con una propuesta juvenil, aunque abierta a todos los públicos, denominada Jornada de Cultura Urbana en la que se podrá disfrutar desde torneos de futbolines, grafitis, batallas de gallos, showcas local, breakdance y las ctuaciones de diferentes Dj como R de Rumba o Dn Nicky.

Con este entramado de propuestas, se teje En otoño, al calor de la cultura 2023.