Los celos, causa del apuñalamiento de la calle José María Lacarra

@LIA, me pareces bastante racista. Estás insinuando cosas que no tienen que ver con la noticia. El agresor era Francés y había llegado recientemente a España. ¿Qué mafias? ¿Esto no es normal en España... Pero en Francia sí? ¿Qué hablas? Léete las noticias antes de meter mierda contra lo que no conoces. Y deja el racismo a un lado, anda, que eso es del siglo pasado. ¿Qué esperas que hagan? Poner 10 policías en cada calle para que nos registren a ver si llevamos cuchillos? Por favor. Esto tiene bastante pinta de enfermedad mental para cualquier persona con dos dedos de frente.