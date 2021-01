El padre del joven abatido en Andorra llama «incompetentes» a los guardias civiles

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Desde luego, lo primero es lamentar profundamente el fallecimiento de esta persona, que yo creo que en esto, absolutamente todo el mundo estará de acuerdo. En mi percepción personal en cuanto a medios policiales, me gustaría comentar que hasta hace muy pocos años (más o menos cuando la Guardia Civil recibió la actual uniformidad) estos agentes sólo tenían como medio de protección su pistola reglamentaria (en el caso de las patrullas de seguridad ciudadana y tráfico) mientras que la Policía Local en Zaragoza y la Policía Nacional tenían defensas y tonfas para utilizarlas en aquellas situaciones en las que no fuera necesario el uso del arma de fuego, por no hablar de que en estos últimos tiempos, se está generalizando como dotación el bastón extensible y la pistola táser. Por qué nunca se equipó a los agentes de la guardia civil con una defensa como a otros cuerpos policiales o a los vigilantes de seguridad??