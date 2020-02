Los técnicos del ministerio visitarán Andorra el 24 de febrero para tramitar el convenio de transición justa

Los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica llegarán el próximo 24 de febrero a Andorra para comenzar a tramitar el proyecto de transición justa por el cierre de la central térmica. Así lo ha comunicado este viernes el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, durante una visita a los nuevos quirófanos del hospital Erest Lluch de Calatayud. Según ha expuesto, en declaraciones facilitadas por la DGA, ha hablado esta misma mañana con la ministra Ribera, que le ha comunicado que sus colaboradores visitarán la zona en la citada fecha, como ya le ha dicho al alcalde de la localidad turolense y al vicepresidente Arturo Aliaga, que lleva las riendas de esta negociación.

"La ministra me ha hecho saber que el día 24 de este mes se desplazarán a Andorra colaboradores suyos para empezar el proceso de participación de ese convenio de transición justa, del que el ministerio ya planteó sus líneas básicas. Ahora requiere abrir el proceso en el que sindicatos y afectados de toda índole han de hacer sus aportaciones", ha expuesto Lambán.

No es la única línea de trabajo que está siguiendo la DGA, ha recordado el presidente. "El consejero Aliaga participará el próximo lunes, con la ministra al frente, en el consejo sectorial donde se tratará esta cuestión", ha añadido. Además, Aliaga "tiene pendiente una reunión bilateral con la ministra en Madrid, y por otra parte he de decirles que Aragón va haciendo sus deberes", ha añadido Lambán, en referencia a las inversiones que, con cargo al Fite, principalmente, tratarán de llevar empleo a la zona.

"Estoy convencido de que en una grandísima medida paliaremos los efectos negativos que sobre el empleo causará el cierre de la central. Vuelvo a pedir paciencia, porque una economía basada en un sector determinado no se reinventa de la noche a la mañana", ha expuesto también el presidente.

En cuanto a los fondos europeos, ha afirmado, "hemos compartido con ella (la ministra) nuestra insatisfacción por la dotación de fondos inicial que planteó Europa para los convenios de transición justa, y ella está luchando en Europa para que esa dotación se amplíe sustancialmente".

DESCENTRALIZACIÓN

Lambán también ha tratado con la ministra el asunto del traslado del ministerio de Transición Ecológica a Zaragoza, y al respeto le ha transmitido que estaría "absolutamente de acuerdo" en que ella continuase al frente de la institución, pues a su juicio está "totalmente volcada" en paliar las consecuencias del cierre de centrales.

Sobre Aragón, el presidente se ha mostrado abierto a descentralizar el Gobierno de Aragón, igual que lo solicita para el de España. "Yo no planteo dispersar el Gobierno de España y trocearlo, pulverizarlo literalmente. Cuando he planteado que la estructura del Estado se tiene que desconcentrar, para ofrecer oportunidades a todo el territorio español, he dicho a continuación que, predicando con el ejemplo, los gobiernos autonómicos, y particularmente el de Aragón, tiene que plantearse también una cierta desconcentración de su maquinaria administrativa", ha afirmado. Aunque todavía no han descendido "al detalle" de adónde tendrían que ir "los departamentos, las consejerías o los organismos autonómicos que fueran susceptibles de ser desconcentrados".