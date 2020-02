Zaragoza, aún en duda para la celebración de la huelga del 8-M

El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no habrá huelga feminista a nivel estatal porque no existe unanimidad entre los diferentes territorios a la hora de convocarla. En este contexto, la Comisión 8-M estatal no lanzará una convocatoria conjunta ni hará un llamamiento global a las mujeres para que hagan huelga, algo que sí hizo en años anteriores.

Desde el movimiento 8-M de Zaragoza aseguran que por el momento ningún sindicato ha convocado la huelga, pero habrá que esperar a que se reúnan los coordinadores de ambas partes para saber con exactitud si finalmente Zaragoza se manifestará ese día o no.

El motivo principal de esta decisión se debe a que el Día Internacional de la Mujer este año cae en domingo y por lo tanto, no es día laborable. «Es simplemente por el hecho de que es domingo, pero sí que somos conscientes de que hay muchos sectores en los que tanto mujeres como hombres trabajan a pesar de ser festivo», explicaron.

Independientemente de ello, se llamará a hacer huelga en algunos lugares como Barcelona o Sevilla, mientras que Madrid o Valencia han optado por no hacerlo y cambiar de estrategia. Ante esa disparidad de criterios, la Comisión 8-M estatal, integrada por asambleas feministas de toda España, apoyará y difundirá las diferentes convocatorias, pero no podrá lanzar un llamamiento conjunto.

Hace dos años, se convocó la primera huelga feminista de 24 horas en la historia de España bajo el lema Sin nosotras, se para el mundo. Esta situación no se repetirá en el 2020 y no habrá una posición tan global, lo que conlleva a que cada territorio decidirá si convoca o no huelga, así como las distintas acciones.

Según explicó la portavoz de la Comisión 8-M de Madrid, Vicky García, de este modo se quiere conseguir «descentralizar el 8-M» y «construir más fuerza desde abajo», es decir, desde las asambleas territoriales y locales más que a nivel estatal,